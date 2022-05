Lotta tra le colonie francesi e la Tovivo italiana per la conquista del mercato “Colling”.

È una parola inglese che è entrata nel dialetto comune: The Congelamento. Si riferisce a residenze specializzate dove studenti, giovani lavoratori, famiglie espatriate o professionisti possono soggiornare e condividere spazi comuni come spazi abitativi privati ​​e parchi giochi. È un compagno di stanza avanzato con non solo una camera da letto nel proprio angolo, ma anche l’accesso a un soggiorno e un bagno condivisi.

Il mercato è frammentato tra player di alto livello locale, nazionale e internazionale. I loro modelli di business non sono gli stessi. Alcuni acquistano immobili per investitori e ci lavorano prima di sfruttarli; Altri lavorano con società immobiliari che già possiedono proprietà e le gestiscono da sole.

Immobiliare: come convivere da una barriera legale

Un miliardo di euro di finanziamenti

Due stand-alone in Francia: Hexagon Colonies, Francia, Germania e Benelux hanno annunciato un finanziamento di 1 miliardo di ில்லியன் da Ares Management, finanziato dagli Stati Uniti, per acquisire e rinnovare appartamenti.

“Gli investimenti sono incerti e volatili. Il Nasdaq ha perso il 5% in una sessione la scorsa settimana. Quando gli uffici, i negozi e gli hotel sono sotto pressione, gli appartamenti rimangono la classe di proprietà “ipersex”. La gente ha ancora bisogno di un alloggio. Lo spiega a La Tribune, co-fondatrice di Inizio Franுவாois Roth.

Il secondo italiano, Tovivo, è in Francia da quasi due anni, rafforzandosi con l’acquisizione di Chess Nestor a fine marzo.

⁇ Co-Living crea soluzioni abitative adatte nelle città più saturate. », Il regista francese Axel Bailey insiste.

Affitto da 450 a 1.000 euro al mese

In entrambi i casi, la promessa all’inquilino francese o straniero è la stessa. Una volta selezionato dall’operatore, può visitare i locali e firmare il contratto di locazione a distanza prima di entrare nelle mura. Entrando, affitto, da 450 a 1.000 euro al mese, prezzo camera, bagno privato o condiviso, consumi acqua, luce e internet. , Inclusa assicurazione sulla casa e accesso alle aree comuni.

Con 180 appartamenti e case con più di 1.100 inquilini nelle colonie di Parigi, Lille, Bordeaux, Marsiglia, Nantes, Fontaineblue e Berlino, l’attenzione è ancora una volta sulle colonie tradizionali. Secondo Ares Management, finanziata dagli Stati Uniti, dovrà trovare 2.000 appartamenti in tre anni e occuparsi dell’architettura, della decorazione, dell’affitto e della gestione, che a lungo termine potrebbero ospitare 10.000 inquilini.

L’italiano Tovivo si conferma Presidente Sono state aperte 13.000 camere in 40 città francesi ed europee, 3 paesi, di cui 2.000 in Francia. Congelamento E nel colore classico. Axel Paylet, direttore della consociata Hexagon, punta ad avere 2.500 camere in più entro la fine del 2022 e spera di raddoppiare il mercato entro il 2025 a 8.000.

La risposta alla crisi abitativa nelle principali città europee

Tra la nuova crisi abitativa, la continua attrattiva dei centri urbani e l’aumento degli affitti, entrambi sono stati stabiliti in risposta alla crisi abitativa nelle principali città europee.

⁇ Uno studente, un allenatore, uno smikard… deve venire. La nostra offerta è adatta a gruppi di amici, fidanzate o compagni di scuola che desiderano materassi, lenzuola, cucchiaini, elettrodomestici senza dover gestire tutti i documenti online”, ha affermato Franுவாois Roth, co-fondatore di Colonies. “Le nostre azioni valgono oltre 1,4 miliardi, ma non è così importante, soprattutto, fornire 13.000 alloggi a studenti e giovani lavoratori che migrano nelle nostre città europee”, ha affermato Axel Bailey, direttore di Tovivo France. Alla domanda sul valore della sua eredità.

Questo modello di casa ha un futuro luminoso. Se il calo della domanda dovuto al telelavoro e la necessità di uffici convertibili e il ritorno di investitori istituzionali che possono realizzare più profitti rispetto al settore ufficio, vendita al dettaglio o hotel, Congelamento E gli inquilini congiunti tradizionali dovrebbero sicuramente attirare più finanziatori.

