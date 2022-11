L’ossitocina: definizione, ruolo, impatto sul nostro comportamento?

È noto che l’ossitocina svolge un ruolo durante la gravidanza, il parto e l’allattamento. Ma influenzerà anche Nutr fiduciaLa nostra empatia, la nostra generosità e la nostra sessualità. Da qui i suoi numerosi soprannomi: “ormone dell’amore”, “ormone dell’attaccamento”, “ormone della felicità”, ecc. Il professor Philippe Touraine, endocrinologo presso il Dipartimento di Endocrinologia e Medicina della Riproduzione dell’Ospedale Petit Salpétrière (Parigi), fa un po’ di luce.

Definizione: cos’è l’ossitocina?

L’ossitocina deriva il suo nome dalla parola greca õkytokíne, che significa “nascere rapidamente” o “partorire rapidamente”. Questo ormone è naturalmente secreto dai nuclei paraventricolare e sopraventricolare nell’ipotalamo e quindi secreto dalla ghiandola pituitaria posteriore (una ghiandola situata nel cervello tra i nostri occhi), spiega il medico. Una volta nel sangue, va a vari organi come ail grembo o ghiandole mammarie.

Quando viene rilasciata l’ossitocina?

L’ossitocina viene rilasciata principalmente quando trascorriamo del tempo con i nostri cari, quando riceviamo manifestazioni di interesse o gentilezza, ma anche in diverse situazioni:

durante il parto (per stimolare le contrazioni uterine);

(per stimolare le contrazioni uterine); Quando il bambino allatta sua madre (Il rilascio di ossitocina provocaproduzione di latte);

(Il rilascio di ossitocina provocaproduzione di latte); Attraverso un abbraccio amichevole o amorevole (abbracci, carezze, baci e altri abbracci);

(abbracci, carezze, baci e altri abbracci); Quando sentiamo la voce di una persona cara o quando ci scambiamo sguardi ;

; in Orgasmosia nelle donne che negli uomini.

Quali sono gli effetti di questo ormone?

L’ossitocina ha molti effetti fisiologici:

cervo Riduce lo stress e Preoccupazione che esso ;

che esso ; cervo abbassa la pressione sanguigna ;

; cervo Riduce i livelli di cortisolo ;

; dare Migliore tolleranza al dolore ;

; eccetera.

Qual è il ruolo dell’ossitocina?

Al momento del concepimento, l’ossitocina svolge un ruolo importante nella fecondazione: contribuisce in primo luogo a questo sfratto Spermaquindi alle contrazioni muscolari che preferisci Sviluppo dello sperma nel sistema riproduttivo femminile. Ma questo ormone è particolarmente utile per le donne durante la gravidanza e nei primi momenti della maternità. READ E se i test della saliva fossero più efficaci nell'identificare un omicron?

Il ruolo dell’ossitocina durante la gravidanza, il parto e l’allattamento

Durante la gravidanza, l’aumento della produzione di ossitocina aiuta a migliorare l’assorbimento dei nutrienti, a ridurre l’affaticamento della madre o addirittura a renderle più facile il sonno, spiega il professor Turin.

in occasione’NascitaQuando la cervice inizia a dilatarsi, la produzione di ossitocina aumenta. Quindi questo ormone viene secreto Prime contrazioni uterine a cui si riferisce.

a cui si riferisce. E per essere chiari: dopo il parto, è coinvolta anche l’ossitocina sfratto placenta contrazione uterina (Questo riduce il rischio di sanguinamento).

(Questo riduce il rischio di sanguinamento). finalmente, durante l’allattamento, Tuttavia, l’ossitocina favorisce la secrezione di prolattina, l’ormone responsabile della stimolazione e del mantenimento dell’allattamento dopo il parto.

Iniezione di ossitocina per accelerare il travaglio Può essere somministrata ossitocina sintetica dose bassa Nelle donne in gravidanza a Induzione del travaglio o accelerazione del travaglio quando la dilatazione cervicale è stagnante. In questo caso, le contrazioni di solito diventano più forti e più vicine tra loro.

Un ruolo essenziale nelle relazioni sociali (amore e amicizia)

Questo ormone molto specifico è ben noto Partecipazione al rafforzamento dei legami sociali (famiglia, amanti, amici).

In un bambino, fin dai primi giorni, gli è permesso di decifrare le emozioni iniziali negli sguardi e nei volti che lo circondano, per creare un legame emotivo con chi lo circonda.

Cresci, regola l’altruismo,simpatial’amicizia, la fiducia in se stessi e la fiducia negli altri, oi meccanismi dell’amore.

Migliora anche il comportamento protettivo e materno aumentando il rilascio di dopamina, conferma uno studio pubblicato in Giornale medico svizzero (Fonte 1).

Questo ormone svolge un ruolo importante Lo sviluppo del legame tra madre e figlioma anche nello sviluppo di qualsiasi relazione di legame (amore, amici, famiglia, ecc.). READ commento diverso coronavirus e allergie al polline ?

Perché si chiama “l’ormone dell’amore”?

Come accennato in precedenza, l’ossitocina può accompagnare la nascita del sentimento d’amore. giocare a Un ruolo nel battito cardiaco della tenerezza E nell’attività sessuale: diverse stimolazioni e orgasmi portano inevitabilmente ad un aumento del livello di ossitocina. Pertanto, in teoria, più partner fanno sesso, più sono strettamente correlati tra loro.

Secondo uno studio del 2012 pubblicato sul Journal of Neuroscience (Fonte 2), Questo ormone aumenterà effettivamente monogamia Tende a rendere gli uomini più leali. In assenza di ossitocina, la dopamina li spinge a fare sesso con qualsiasi partner per trovare piacere. Ma la presenza di ossitocina indurrà l’esclusività. Secondo alcuni ricercatori, questo fenomeno mira a garantire che i genitori stiano insieme il più a lungo possibile per crescere i propri figli.

Tuttavia, da un punto di vista medico, È sbagliato presentare l’ossitocina come “l’ormone dell’amore”.

Il professor Touraine insiste sul fatto che è fortemente implicato nei fenomeni comportamentali, ma come con tutti i neuroormoni, è difficile separare le cose.

Quindi non c’è bisogno di provare a spararsi con l’ossitocina per aumentare le possibilità di innamorarsi o dimenticare amore triste.

I livelli di ossitocina tendono a variare con i livelli di cortisolo e vasopressina. In effetti, bassi livelli di ossitocina possono essere associati a grave ansia o a una forma di Grave depressione. Può anche essere collegato a un difetto nella percezione del dolore, tipico delle persone con esso Fibromialgia.

“Attenzione, faresti meglio a diffidare dei test ormonali per queste molecole : Questi non sono necessariamente buoni segni di funzionamento all’interno del cervello locale”, avverte l’endocrinologo.

Possiamo integrare con l’ossitocina? Dove lo trovi naturalmente?

Non esiste un integratore alimentare a base di ossitocina e questo ormone non si trova in nessun alimento. Quindi il modo migliore per stimolarne la produzione è farlo Trascorri del tempo con le persone che ami. READ "Dichiarare i limiti dei temi sanitari"

Tuttavia, l’ossitocina sintetica per iniezione può essere utilizzata:

Nel Gestione dell’atonia uterina (diminuzione del tono dell’organo) dopo emorragia postpartum,

(diminuzione del tono dell’organo) dopo emorragia postpartum, per indurre il Retrazione dell’utero dopo chirurgia ostetrica (cesareointerruzione di gravidanza, ecc.)

(cesareointerruzione di gravidanza, ecc.) o nel caso Contrazioni uterine insufficienti All’inizio o durante il lavoro.

In alcuni paesi viene somministrato anche uno spray nasale contenente ossitocina come medicinale per facilitare la produzione di latte materno. in Francia , Syntocinon® I suoi farmaci (Oxytocin Ever Pharma®, Oxytocin Medisol® e Oxytocin Panpharma®) sono gli unici farmaci commercializzati. Sono elencati nell’elenco 2 delle sostanze tossiche, in altre parole, Richiede una ricetta medica da consegnare.

Alcune malattie possono presto beneficiare della terapia con ossitocina

Molte malattie possono trarre beneficio dall’integrazione di ossitocina, ma non sono stati ancora condotti studi per dimostrarne i benefici. Malattie interessate:

Autismo;

Il depressione ;

morbo di Alzheimer (Fonte 3);

alcuni disturbi alimentari (anoressia, bulimia);

eccetera.