Il World Health Summit 2022 si svolgerà dal 16 al 18 ottobre a Berlino. In origine, l’Organizzazione Mondiale della Sanità era l’unico sponsor di questo evento che riunisce attori sanitari della sfera pubblica e privata di tutto il mondo. Per la prima volta, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sta co-organizzando questo vertice.

Il vertice mondiale sulla salute mira a promuovere il dialogo, stimolare soluzioni innovative alle sfide sanitarie, posizionare la salute globale come una questione politica importante e promuovere il dialogo sulla salute globale nello spirito degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Sono attesi a Berlino più di 300 relatori, provenienti da tutte le regioni del mondo, tra cui più di 40 esperti dell’Oms, ma anche rappresentanti di venti governi, tra cui il ministro della Salute francese François Browne. Lo spettacolo deve anche raccogliere 6000 partecipanti tramite video. Sono già stati programmati una sessantina di convegni.

I partecipanti discuteranno argomenti come la preparazione alla pandemia e l’architettura di risposta, il controllo delle malattie non trasmissibili, i nuovi approcci al finanziamento globale della salute, lo sport e la salute, la salute in tempo di guerra e crisi, la salute per la pace e gli operatori sanitari e sanitari. Lotta al cancro Innovazione nella comunicazione sanitaria globale Salute delle donne e dei bambini Un futuro senza poliomielite e senza il ruolo dei parlamentari.

“Il dottor Tedros terrà una decina di conferenze e avremo molti funzionari di alto rango della scienza, dell’industria e della società civile”, ha affermato Axel Breeze, presidente del vertice.

Questo vertice si svolge sotto l’alto patrocinio del Direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, nonché sotto gli auspici del cancelliere tedesco Olaf Scholz, del presidente francese Emmanuel Macron e del presidente senegalese Macky Sall.

Secondo Emmanuel Macron, “non abbiamo altra scelta che imparare dalla crisi attuale ed essere più preparati per la prossima pandemia”. È nostra responsabilità come leader. Per fare meglio, dobbiamo capire meglio e fare affidamento sul lavoro scientifico. »

“Più di un decennio fa, sono stato invitato a far parte di un comitato che stava preparando una nuova conferenza sulla salute in Germania chiamata Vertice mondiale sulla salute. Da allora, il direttore generale dell’OMS, il dott. Tedros, ha dichiarato alla conferenza stampa settimanale dell’OMS lo scorso 12 ottobre, che Quindi, è stato uno degli eventi più importanti del calendario sanitario globale”.

Poi si è congratulato con se stesso che “per la prima volta, l’Organizzazione Mondiale della Sanità è il principale organizzatore di questo vertice”. “Per tre giorni, migliaia di leader di governo, società civile, mondo accademico, industria, giovani e parlamentari si riuniranno per discutere le questioni più urgenti della salute globale”.

Per Axel Pries, questa collaborazione è molto rilevante, “perché i problemi di salute globale possono essere risolti solo se lavoriamo insieme come famiglie di nazioni e cerchiamo di superare le prospettive locali e nazionali che costituiscono davvero un ostacolo per affrontare urgenti problemi di salute globale”.

Tra le 60 conferenze previste, ha specificato Breeze, “ci sarà un discorso di investimento per un mondo libero dalla poliomielite per sistemi sanitari più resilienti, a cui parteciperanno la Bill e Melinda Gates Foundation”.

Abbiamo già visto con Vertice H20L’Organizzazione Mondiale della Sanità è innamorata di eventi che confondono i confini tra il settore pubblico e quello privato. Questa idea conferma che questo particolare salone, che già mescola allegramente i generi, ha ricevuto ordini dalle Nazioni Unite.