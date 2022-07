Lord – Horizon: Forbidden West è il miglior gioco dell’anno

I Games Awards 2022 non si svolgeranno tra diversi mesi. Tuttavia, Horizon Forbidden West presenta già il titolo di miglior gioco dell’anno. Com’è possibile? Non si tratta di corruzione. Il prestigioso titolo le è stato conferito in un’altra conferenza, meno nota, ma non meno importante, sviluppo: Brighton. L’evento è culminato anche con videogiochi e altri studi di varie categorie.

Miglior videogioco dell’anno

Ogni anno, la conferenza Develop: Brighton è nell’agenda di tutti i professionisti del gioco in Europa. La conferenza riunisce studi e sviluppatori del vecchio continente. Questa è un’opportunità per tutti i partecipanti di organizzare una piccola festa in grande stile Premi di gioco. I videogiochi e gli studi che hanno celebrato lo scorso anno sono stati nominati in diverse categorie. I vincitori vengono annunciati con grande clamore.

Poiché la cerimonia si svolge a metà anno, i videogiochi nominati sono quelli usciti nella seconda metà del 2021 e nel primo trimestre del 2022. Certo, questi titoli non eguagliano il prestigio dei Game Awards. Tuttavia, occupa una posizione di rilievo nella scena dei videogiochi e consente a titoli e sviluppatori di distinguersi pur essendo riconosciuti dai professionisti.

Quest’anno lui Orizzonte: Ovest proibito Che ha raggiunto una grande fama essendo stato nominato il miglior videogioco dell’anno. Il gioco di ruolo d’azione di Guerilla Games si è confrontato con altri film di successo come Forza Orizzonte 5Deathloop o addirittura Ratchet e Clank: Rift ApartSifu e La vita è strana: i veri colori. Il titolo è ben meritato visto il successo di critica e commerciale che il titolo ha avuto dalla sua uscita lo scorso febbraio. A proposito, anche Aloy è tornata a casa con il titolo di “Best Visual Art”.

Il ritorno di Resident Evil VR e Sumo Digital et plus

Nelle altre categorie brillavano altri titoli che hanno segnato l’anno. È per I Guardiani della Galassia della Marvel Che ha vinto il titolo di “Miglior Voce”. Nelle categorie di giochi per dispositivi mobili, il titolo finale è andato a Battaglie di LEGO Star Wars Mentre Resident Evil 4 VR brilla insieme ai videogiochi di realtà virtuale. È riuscito a superare altri giochi VR che hanno fatto molto rumore negli ultimi 12 mesi, come Sniper Elite VR e Sulphurous Hitman 3 VR. Life is Strange: True Colors è stato nominato Miglior Storytelling.

Per quanto riguarda gli sviluppatori, Sumo Digital è stato premiato come Studio of the Year mentre Curve Games ha battuto tutti gli editori in gara. Trova i vincitori dello sviluppo completo: Brighton 2022 di seguito.