Lord – Elden Ring : découvrez le trailer de lancement sur Game-Lord

A quelques jours du lancement d’Elden Ring, From Software n’en finit plus d’enchainer les trailers. Après une longue video publiée le weekend dernier, lo développeur offre aux fans une nouvelle bande-annonce plus classique. Mais attenzione, le cadeau ne risque pas toujours de plaire à tous au vu de son contenu qui va sans aucun doute spoiler quelques party du jeu vidéo. Si vous tenez réellement à avoir de nouvelles images d’Elden Ring, vous êtes à la bonne adresse. Sinon, attenzione spoiler!!!

Un jeu grandioso

On sait déjà qu’Elden Ring sera un jeu détonant digne de la réputation di From Software. Ce n’est pas pour rien qu’il a ravelé le titre de jeu vidéo le plus attendu de l’année lors des Premi del gioco 2021. Ce caractère grandiose, tant au niveau des graphismes que du contenu, les gamers ont aussi pu le constater à travers les teaser, les trailers et les bandes-annonces de cinématiques que le développeur ne s’est pas privé de publier tout au long des derniers mois.

Grâce à cette générosité, dont tous les studios ne font pas toujours preuve, on en sait beaucoup sur le titolo. Vous incarnerez un Sans-éclat, une sorte d’âme perdue dont la seule destinée est de faire la guerre au peuple de l’Entre-terre. Avec une monture comme main compagnon, vous partirez à la découverte du très vaste open world du jeu vidéo, combattrez toute une flopée d’adversaires et affronterez des boss tout aussi badass les uns que les autres.

Il video pubblicò il weekend dernier, et visibile ci-dessus, en dit beaucoup sur ce monde ouvert, les boss à affronter et les détails de l’univers et le gameplay. From Software va jusqu’à spoiler une partie du jeu video, ce qui ne plait pas toujours à tous. Si vous faites partie des gamers qui veulent entretenir le suspense entier, évitez la nouvelle bande-annonce d’Elden Ring en fin d’article.

Nous vous prévenons, il video en dit encore plus sur le contenu d’Elden Ring en général. L’éditeur du jeu, Bandai Namco, évoque déjà des scènes qui n’ont jamais été divulguées auparavant. La vidéo lèvera aussi le voile sur de nouveaux personnages. bis. Vous l’aurez compris, ce trailer d’Elden Ring va spoiler encore plus le jeu vidéo.

De nombreuses autres sorprese

Mais ne vous inquiétez pas, From Software a déjà démontré sa capacité à développer des jeux vidéo particulièrement complexes. La série des Souls en est la preuve. Faut-il rappeler que Dark Souls a été sacré meilleur jeu video de tous les temps ? Il est pratiquement impossibile que quelques vidéos suffisent à tout dévoiler de ce nouveau title. Elden Ring an encore bien des secrets à vous dévoiler.

Vous aurez donc des raisons, pleines de raisons, de jouer à Elden Ring contrairement à son créateur, Hidetaka Miyazaki, qui a assuré ne pas vouloir le faire. L’attente ne sera d’ailleurs plus très longue. Elden Ring sortira su les consoles Xbox, Playstation et su PC le vendredi 25 février prochain, le même jour que le retour de The Legend of Zelda: Majora’s Mask su Nintendo Switch.