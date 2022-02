Lord – Dune: scopri il gameplay del videogioco

Le sixième jeu vidéo directement inspire de l’univers de Dune di Frank Herbert donne des nouvelles. Dune Spice Wars è un gioco da ragazzi e altri giocatori che attraversano una nuova bande-annonce. Différente de celle publiée lors des Games Awards 2021, ce nouveau trailer se concentre sur le gameplay qui semble très prometteur. Le nouveau jeu vidéo Dune semble très complet et particulièrement attrayant au niveau des graphismes.

Un gioco très completo

Ce nouveau jeu Dune, la communauté gaming avait pu le découvrir pour la toute première fois lors des derniers Premi Giochi 2021. Un trailer in anteprima avait alors dévoilé à la sorpresa dei gioielli e dei fan dell’opera di Frank Herbert. Le jeu devait alors être un jeu de stratégie à grande échelle de type 4X qui s’inspire directement du film de Denis Villeneuve sorti en novembre 2021.

La nouvelle bande-annonce de Guerre delle spezie delle dune publiée par Shiro Games, lo studio français en charge de son développement, conferma le informazioni sulle prime. Il video visibile en fin d’article montre un gameplay digne des plus grands jeux de stratégie en temps réel. Incontestabilmente, le studio français propone ici un titolo riche en contenu qui devrait vraiment plaire aux fans du genere. Le ma sera de s’établir sur la planète Arrakis et de développer un en exploitant sa ressource principale, les épices.

Il gioco per l’utente della politica, della diplomazia o della forza per soumettre ses adversaires et établir son empire sur la planète désertique. Bien sûr, chaque gamer sera opposé à d’autres adversaires qui jouent au jeu. Il devra également faire face aux créatures Dangereuses qui peuplent la planète Arrakis à l’image des vers des sables géants que vous pouvez apercevoir dans il trailer du jeu Dune.

Un visuel attrayant

Visuellement, Dune Spice Wars est plutôt bien réussi. Le immagini montrent une réelle volonté de produire des graphismes artistiques riches et singles à l’image du long-métrage duquel le jeu-vidéo s’inspire. Il reste à savoir comment les personnages seront représentés. Porteront-ils les visit des héros du film à l’image de Nathan Drake d’Uncharted e Fortnite ? Il faudra attendre encore un peu pour le savoir.7

Une date de sortie encore inconnue

Malgré ces deux bandes-annonces et quelques détails importanti, le jeu vidéo Dune n’a pas encore une date de sortie fixe. Un accesso anticipato su Steam nel 2022 è stato pubblicato nel trailer. Lo studio Shiro devrait annoncer une date de sortie dans les semaines et les mois à venir. Celle-ci sera relayée sur Signore del gioco alors resté connecté à notre site.

Quant à l’avenir de Dune au grand écran, una suite toujours dirigée di Denis Villeneuve est déjà e preparazione. Dune 2 pourrait sortir au cinéma en 2023. On sait que le cinéaste souhaiterait élaborer une trilogie. Il est donc probable qu’un troisième volet voit égallement le jour dans les prochaines années. D’ici là, vous aurez largement le temps de mieux connaître la planète Arrakis en jouant au jeu Dune Spice Wars.