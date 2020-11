Logoteca per Battipaglia, il lavoro di ricerca di loghi e insegne realizzato da Luigi Viscido durante il lockdown. Il recupero di un pezzo di storia della città.

Una logoteca per Battipaglia. E’ il risultato del lavoro di ricerca di Luigi Viscido, grafico per professione e per passione. Una passione che gli ha permesso di riportare alla luce la storia grafica e pubblicitaria della cittadina della Piana del Sele.

Luigi, come è iniziato questo lavoro?

Durante il lockdown ho iniziato questa ricerca dopo aver trovato, su un portale di vendita on-line, un volantino del caseificio Valtusciano, azienda di Battipaglia.

Quanti loghi ha scoperto?

Ben 90. All’inizio sono partito con i loghi delle attività produttive del posto, per poi passare anche a quelle delle emittenti radiofoniche locali, i negozi, fino a quelle dei partiti locali. Molti cittadini hanno aperto i loro archivi e mi hanno consegnato i loro ricordi. Ho proseguito il lavoro consultando il registro marchi e depositi nazionale dove erano depositati diversi loghi.

Un esempio.

Ho trovato il logo della nota azienda Baratta che produceva conserve alimentari, ma anche quelli di radio Karina e radio Castelluccio fino a quello di Lorenzo Rago, sindaco di Battipaglia scomparso e mai più ritrovato.

E cosa ha fatto dopo averli raccolti?

Molti di questi loghi erano su carta e li ho ricostruiti per il web. Per le insegne, invece, ho dovuto lavorare partendo dalle fotografie. Pensiamo che molte di queste opere sono andate perse quando le tipografie che li hanno creati o stampati hanno chiuso, un patrimonio che ho cercato di recuperare.

E ora?

Abbiamo programmato per dicembre 2020 una mostra al comune di Battipaglia con tutti i loghi, dovremmo arrivare a 120 e poi per il futuro l’idea è di creare una logoteca comunale dove fare un lavoro organico raccogliere, conservare e mettere in mostra.

Che immagine si è fatto di Battipaglia dopo questo lavoro di ricerca?

Battipaglia è una principessa decaduta. E’ stata una città importantissima, un centro produttivo importante nella Piana sia a livello agricolo che industriale. Pensiamo alla produzione non solo delle mozzarelle, ma alla presenza dello zuccherificio e del tabacchificio. Abbiamo avuto anche una squadra di calcio importante. Anche ora Battipaglia ha un ruolo importante nell’economia, basti pensare alla produzione di quarta gamma.

E i cittadini come hanno accolto questo lavoro?

Bene, molti hanno rivisto immagini che hanno innescato ricordi del passato come la Gassosa Petrone che negli anno ’80 era diffusissima tra gli adolescenti. Insieme alla pizza, sul tavolo era facile trovare questa bevanda.