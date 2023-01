Lo United ha battuto l’italiano Berettini Root in coppa

Matteo Berrettini ha qualificato l’Italia per la finale cittadina battendo il norvegese numero 3 del mondo Kasper Rudd della United Cup martedì a Brisbane.

Berettini ha battuto Ruud una volta in ogni set 6-4, 6-4 portando l’Italia in vantaggio per 3-0 sulla Norvegia nel secondo singolare femminile e doppio misto.

L’Italia affronterà la Polonia o la Svizzera nella finale di Brisbane, il cui vincitore sarà determinato martedì più tardi.

Il vincitore di ogni finale cittadina si terrà a Sydney, Brisbane e Perth, con il meglio dei finalisti battuti che giocheranno nelle semifinali a Sydney.

Rudd, che ha avuto un anno impressionante nel 2022, è partito leggermente favorito, ma Berettini è entrato in partita in ottima forma.

È stato eccellente per tutta la partita ei suoi potenti tiri dalla linea di fondo hanno messo molta pressione sul norvegese.

Berettini ha messo a segno 10 ace e otto vincenti di dritto.

L’italiano, che è scivolato al 16esimo posto nella classifica mondiale, ha detto che sapeva di dover servire meglio contro Rudd.

“È migliorato molto l’anno scorso e sapevo che dovevo dare il massimo”, ha detto.

A Sydney, la numero 3 del mondo americana Jessica Pegula ha battuto la tedesca Laura Siegmund 6-3, 6-2.

Francis Tiafoe ha sconfitto Oscar Otte 7-5, 6-4 mentre gli americani hanno battuto la Germania 4-0.

Gli USA affronteranno la Gran Bretagna nella finale di Sydney City.

Grecia e Belgio pareggiano 1-1 a Perth. I greci devono vincere o perdere 3-2 per qualificarsi alla finale cittadina contro Croazia o Francia.