Lo Standard dimentica l’Europa e pensa già alla prossima stagione

Costretto a dividere da Westerlo, autore di una doppietta ai supplementari, lo Standard, che sembrava essere troppo cotto fisicamente e/o mentalmente, aveva trascorso una serata all’inferno e poteva dimenticare i propri sogni continentali, a metà di questa qualificazione europea.

Articolo riservato agli abbonati







Scritto da Didier Chenz (con JB)

Inserito il 14/05/2023 alle 20:48 Tempo di lettura: 5 minuti



UNQuando la partita tra Standard e Westerlo ha generato, il 4 marzo, una dimostrazione di forza da parte di una squadra di Liegi, che è stata così dominante per 95 minuti della partita più riuscita della loro stagione, per quanto riguarda l’incontro, un livello completamente nuovo, Sclessin immergerà l’intero sabato in un oceano di confusione e rovina. Alla fine, come già avvenuto il 18 marzo contro lo Zulte Waregem, una rimonta dal 2-0 al 2-2 solleva molti interrogativi. Come è possibile questo caos? Inoltre, come spieghiamo che nell’ultimo quarto dell’ora di gioco i giocatori di Campin hanno colpito due volte il montante sinistro di Bodart prima di segnare due volte ai tempi supplementari?



Questo articolo è riservato agli abbonati