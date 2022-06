Lo Standard de Liège ha iniziato con successo la sua preparazione estiva

Questo giovedì (18:00), lo Standard de Liège ha giocato la sua prima amichevole della preparazione estiva insieme al Manageoise Entity. Il D3 ACFF Club è l’unico collegamento dell’Hainaut per la 16a collaborazione discografica prodotta esclusivamente nei giorni di rivelazione.

In questa prima amichevole, Ronnie Della ha deciso di recuperare due ex giocatori indesiderabili fin dall’inizio: Baliquisha e Bolevich. Il nuovo allenatore dello Standard de Liège, che vuole rivedere le sue forze durante i preparativi estivi, giovedì ha dovuto sospendere i servizi di Bodart (ischios) e Bokadi (disagio muscolare).

Base: Henkinet, Dewaele, Ngoy, Dussenne, Calut, Van Damme, Raskin, Balikwisha, Boljevic, Cafaro, Emond

Sono stati i locali ad aprire le marcature con un colpo di testa di Skohei (2), 1-0. Liégeois reagirà rapidamente tramite Emond. Dopo un tiro sul palo avversario (quarto), l’ex Nantes, dopo una splendida battuta di Boljevic (sesto), pareggia 1-1. Dopo un bel movimento con Cavaro, Raskin proverà a tirare di sinistro, ma non sarà abbastanza forte per ingannare il portiere avversario (12° posizione). All’interno del piede, Cavaro spingerebbe Vanhecke nello spettacolo (diciannovesimo). Dopo una grande apertura di Raskin a Boljevic, il montenegrino offrirà caviale a Emond che giacerà accanto a lui (28). Nonostante il suo dominio e un passaggio sopra la traversa al 45′, lo Standard non è riuscito ad avanzare prima dell’intervallo (1-1).

Nella ripresa Della giocherà una squadra completamente diversa da Henkinet, che resterà nelle gabbie del Liegi.

Base: Henkinet, Mawete, Nekadio, Sissako, Pavlovic, Vanderkhoven, Kuavita, El Fanis, Behti, Dragos, Avenatti

🔛 Andiamo al secondo tempo con questo abbinamento 👇 🔛 Siamo partiti per il secondo tempo con questo assetto 👇# mansta pic.twitter.com/yXDDcvvR1g Standard Liegi (Standard_RSCL) 23 giugno 2022

Nekadio tenterà una rimonta acrobatica dopo un calcio d’angolo, ma la pelle gli mancherà (55° posto). Dopo tre minuti Avenatti avrà una chiara occasione, ma gli risponderà prima che il pallone venga inviato al portiere e poi perda il controllo (58). Alla fine è stato Vanderhoven a permettere alla squadra di Roche di dominare la partita grazie a un gran tiro all’ingresso del rettangolo (60), 1-2. Subito dopo, Dragos sfonda un bel pallonetto (64), 1-3. Al termine del match, Alvenice segnerà il suo gol vincendo un duello contro il portiere avversario (86° posto) con il punteggio di 1-4.

Il punteggio non si sposterà, quindi lo Standard vince la sua prima amichevole prima di ospitare il St Trond mercoledì prossimo.