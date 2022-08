Lo scrittore Salman Rushdie accoltellato sul palco nello stato di New York: quello che sappiamo

Lo scrittore britannico Salman Rushdie, il cui controverso libro The Satanic Verses lo ha reso il bersaglio della fatwa del 1989 dell’Ayatollah Ruhollah Khomeini, è stato pugnalato al collo venerdì da un uomo durante una conferenza nello stato e nello stato di New York. La salute al momento è “sconosciuta”, ha annunciato la polizia statunitense.

“Un sospetto si è precipitato sul palco (sulla pista) e ha aggredito (Salman) Rushdie e il suo interlocutore. A quanto pare Rushdie ha subito un infortunio al collo dopo essere stato accoltellato ed è stato trasportato in aereo in ospedale in elicottero. Le sue condizioni rimangono sconosciute”, nello Stato di New York. La polizia ha dichiarato in una dichiarazione che l’aggressore è stato immediatamente arrestato e detenuto.

Il signor Rushdie, 75 anni, si stava preparando a tenere una conferenza in un anfiteatro a Chautauqua, a nord-ovest di New York, vicino al lago Erie che separa gli Stati Uniti dal Canada.

La polizia ha detto che la persona che doveva dare la parola all’impiegato ha riportato lievi ferite alla testa.

La Chotokoa Foundation, un centro culturale, ha dichiarato in una dichiarazione che si stava “coordinando con le forze dell’ordine e i servizi di emergenza per rispondere al pubblico dopo l’attacco di oggi a Salman Rushdie”.

Testimoni nell’anfiteatro, compresi i giornalisti, hanno twittato che la stanza era stata “evacuata”.

Le immagini video pubblicate sui social media mostrano gli spettatori dalla pista che si precipitano sul podio per aiutare una persona vista a terra, circondata da molte persone.

libero pensatore

Salman Rushdie, nato nel 1947 a Bombay, due mesi prima dell’indipendenza dell’India, sta cercando di non trasformarsi nello scandalo della pubblicazione di “The Satanic Verses”, che ha incendiato il mondo musulmano e ha portato nel 1989 a una “fatwa” chiedendo il suo assassinio .

“Il mio problema è che la gente mi guarda ancora dal punto di vista dell’unica fatwa”, ha detto qualche anno fa questo libero pensatore, che vuole essere uno scrittore piuttosto che un’icona.

Ma l’attualità – l’ascesa al potere dell’Islam radicale – lo hanno continuamente riportato a ciò che era sempre stato agli occhi dell’Occidente: un simbolo della lotta contro l’oscurantismo religioso e per la libertà di espressione.

Già nel 2005 si riteneva che questa fatwa costituisse un preludio agli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti.

Da allora è stato costretto a vivere in un bunker e sotto la protezione della polizia, e si è spostato da un bunker all’altro, chiamandosi Joseph Anton, in onore dei suoi autori preferiti, Joseph Conrad e Anton Cechov.

Dovette affrontare un enorme isolamento, aggravato dall’allontanamento con la moglie, la scrittrice americana Marianne Wiggins, alla quale dedicò i “Versi…”.

Stabilitosi a New York da alcuni anni, Salman Rushdie ha ripreso le sue sopracciglia arcuate, le palpebre pesanti, la testa calva, gli occhiali e la barba: una vita abbastanza normale mentre continua a sostenere il sarcasmo e la mancanza di rispetto nei suoi libri.