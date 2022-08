Lo scioglimento dell’innalzamento del mare in Groenlandia potrebbe essere peggiore di quanto previsto dal Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici

Un nuovo studio prevede un aumento “allarmante” del livello del mare più delle previsioni dell’ultimo rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change, pubblicato nel 2021.







MAnche se il riscaldamento globale si fermasse, il già iniziato scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia porterà a un aumento significativo del livello del mare, una previsione “preoccupante” e probabilmente sottovalutata, secondo uno studio pubblicato lunedì sulla rivista Nature Climate Change.







I glaciologi dello studio hanno scoperto che l’attuale riscaldamento, indipendentemente da qualsiasi ulteriore inquinamento da combustibili fossili, comporterà la perdita di almeno il 3,3% del volume della calotta glaciale della Groenlandia, con un aumento di 27,4 centimetri sul livello del mare. I ricercatori, senza essere in grado di stabilire una tempistica esatta, affermano che la maggior parte di questo aumento potrebbe verificarsi entro il 2100. Ciò significa che le previsioni attuali saranno sottovalutate e che queste “previsioni allarmanti” devono essere prese sul serio.

Queste stime sono anche un limite basso perché non tengono conto del riscaldamento futuro, ha spiegato l’autore principale Jason Books, del Servizio geologico nazionale di Danimarca e Groenlandia (GEUS). “Questa è una linea di fondo conservatrice. È sufficiente che il clima continui a riscaldarsi intorno alla Groenlandia affinché l’effetto sia maggiore”. Se i livelli estremi di scioglimento osservati nel 2012 si ripetessero ogni anno, l’altezza dell’acqua potrebbe raggiungere circa 78 cm, sinonimo di inondazione di vaste aree di quote inferiori e dei loro abitanti.

Classificazioni IPCC “troppo basse”

Nel suo rapporto di riferimento del 2021, l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ha stimato che, nello scenario peggiore per le emissioni di gas serra, lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia contribuirebbe a un aumento di 18 cm del livello del mare entro il 2100. L’altro fonte principale L’innalzamento del livello del mare è lo scioglimento della calotta glaciale antartica. Per Jason Books, che è stato uno degli autori di questo rapporto, l’ultima ricerca del suo team indica che queste stime sono “troppo basse”.

Secondo lui, se il cambiamento climatico porta all’emergere di minacce più urgenti, come l’insicurezza alimentare, l’accelerazione dell’innalzamento del livello del mare diventerà a sua volta una sfida. “Sarà all’ordine del giorno tra qualche decennio, perché dopo comincerà a sfollare sempre più persone”, ha detto.







Nel suo rapporto del 2022 sugli impatti climatici, il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici ha affermato che anche se il riscaldamento si stabilizza tra 2°C e 2,5°C, “le terre costiere continueranno a ridisegnarsi nel corso di migliaia di anni, colpendo potenzialmente almeno 25 megalopoli”. annegamento in pianura”, raggiungendo nel 2010 1,3 miliardi di persone vissute.