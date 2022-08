Lo scioglimento dei ghiacciai manda il rifugio italiano in Svizzera – rts.ch

I capricci del riscaldamento globale hanno modificato l’estensione del ghiacciaio del Theodul, tanto che due terzi del Rifugio delle Guide del Cervino, originariamente situato in Italia, si trova ora in Svizzera. Le ondate di caldo di quest’anno hanno costretto Zermatt a chiudere temporaneamente le sue piste da sci estive per motivi di sicurezza.

Il Rifugio Cervino Aquiloni, noto anche come Rifugio Testa Grigia, a 3457 metri sul livello del mare, offre alloggio e ristorazione in questo angolo delle Alpi molto frequentato dagli appassionati di sport sulla neve. A causa del crollo del confine, è stato oggetto di intense trattative diplomatiche per più di tre anni. Nei ghiacciai alpini, il confine italo-svizzero segue lo spartiacque, il cui flusso segna il territorio svizzero a nord e l’Italia a sud. È stato sostituito tra il 1973 e il 2010 dallo scioglimento del ghiacciaio Theodoul, che ha perso quasi un quarto della sua massa e ha lasciato il posto alla roccia. I due vicini sono stati costretti a ridisegnare alcune decine di metri del loro confine. “Situazione critica internazionale” Secondo Alain Wicht, responsabile dell’organizzazione del confine nazionale svizzero presso l’Ufficio federale di topografia (Swistopo), tali cambiamenti si verificano frequentemente e di solito vengono risolti confrontando i sondaggi effettuati dai team dei due paesi senza interferenze politiche. In generale, osserva, “devi sapere che abbiamo a che fare con terreni di basso valore”. Ma qui, spiega l’esperto, “all’improvviso c’era un edificio lì”, che dava al terreno “valore economico”. >> La sua intervista sul forum: Lo scioglimento dei ghiacciai costringe un rifugio italiano a trasferirsi in Svizzera: intervista ad Alain Wicht / Forum / 5 min. / 26 luglio 2022 Una posizione strategica La posizione strategica della struttura è davvero invidiabile: si trova all’incrocio delle piste di Zermatt e Cervinia, uno dei comprensori sciistici più grandi del mondo. L’area è anche al centro di un progetto faraonico di ammodernamento che consente ai pedoni di viaggiare senza soluzione di continuità tra gli impianti con la funivia dalla Svizzera all’Italia. A novembre 2021 sarebbe stato proposto un compromesso: il presidente di Zermatt ha infilato che il casolare sarebbe stato italiano in cambio di una parte del contributo della Svizzera al prossimo progetto. Ma i dettagli del piano rimangono segreti perché non è stato ancora approvato dai funzionari statali di entrambi i paesi. Da parte svizzera, la questione non potrà essere presentata al Consiglio federale fino al 2023. I colleghi italiani di Alain Wicht hanno rifiutato qualsiasi richiesta di intervista “per la complicata situazione internazionale”. ats con jr/vic/asch

“Specialista del cibo hardcore. Guru del web sottilmente affascinante. Giocatore. Tipico pioniere della birra. Amante dell’alcol. Amante del caffè. Esasperante umile fan dei viaggi.”