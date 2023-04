Lo sbarco della Baia dei Porci a Cuba: le conseguenze di questo fiasco potrebbero ispirare la Russia?

A livello geopolitico, il paese viene preso per primo Bugia scandalosa : “Non abbiamo niente a che fare con questo.” In un primo momento, l’ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite cerca di difendersi. Ma le prove del coinvolgimento erano tali che il presidente Kennedy si sarebbe presto assunto la responsabilità pubblica del fiasco. Il fallimento è stato anche un’incredibile umiliazione per l’America.

Inoltre, questo attacco fallito ha sicuramente gettato Cuba tra le braccia dell’Unione Sovietica, che ne era molto contenta.Sostenere economicamente e militarmente un Paese che si farebbe così beffe della potente America A meno di 200 km dalla sua costa.

Sul piano interno, ci saranno anche terribili conseguenze perché questo fallimento è fondamentalmente il fallimento della CIA. Furioso per essersi lasciato trascinare in un tale fiasco, Kennedy avrebbe dichiarato di essere stato tentato, “Per spargere le ceneri della CIA ai Quattro Venti.”. Si sistemerà Licenziamento del suo direttore e vice, ma la sfiducia era permanentemente riposta nei confronti della famosa agenzia di intelligence. Quindi non sorprende che alcuni vedano l’ombra della CIA durante l’assassinio del presidente due anni dopo, anche se non è provato.

Il fallimento della Baia dei Porci ebbe anche un’altra conseguenza: a Radicale radicale All’interno delle forze armate statunitensi si è concluso che per svolgere un’operazione all’estero non si dovessero delegare altri, qui in questo caso i cubani anticastristi. Al contrario, devi uscire da solo e impegnarti completamente. È questa corrente che condurrà gli Stati Uniti nel micidiale vortice della guerra del Vietnam, che fu un secondo fiasco, e senza dubbio più clamoroso.