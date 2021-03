Il referente degli Ispettori Ambientali, Livio Trapanese, risponde alle accuse della minoranza e chiarisce: «Siamo a contatto con la popolazione»

I consiglieri di Siamo Cavesi, La Fratellanza, Forza Italia e Fratelli d’Italia avevano lamentato “favoritismi” nell’iniziativa del Comune di far vaccinare i volontari. A dare conto della vicenda è stato il responsabile degli Ispettori Ambientali, Livio Trapanese.

«I volontari sono a stretto contatto con la popolazione e i positivi al Covid. Hanno ricevuto la vaccinazione AstraZeneca e non Pfizer. Così il personale scolastico, le forze di polizia e, sabato prossimo, gli operatori della Metellia».

«Gli Ispettori non sono stati vaccinati in anticipo, ma in ritardo – ha precisato Livio Trapanese –. Per le attività svolte, il nucleo è incardinato nel VI Settore del Comune, che comprende anche la Polizia Locale e la Protezione Civile».

«Nessuno è passato davanti a nessuno, in barba all’età e alle esigenze delle persone fragili».