L’italiano Stefano Serioni alla fine non guiderà il fioretto francese

In questo caso, la Scherma francese paga il rinvio e la partita di ping-pong tra il ministero dello Sport e l’ANS, costringendo il suo presidente ad aspettare due mesi per vedere se ha l’autorità per firmare il contratto. Troppo tardi, troppo tardi. Perché, logicamente in questo momento e nel mondo, il tecnocrate italiano ha mantenuto i suoi contatti con la Francia non segreti agli oratori italiani.