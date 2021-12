L’italiano Fabio Aru, 31 anni, sarà sospeso dopo un tour in Spagna

Kubeka Next Hash Rider metterà via la sua bici dopo 16 anni.

di Belga

Inserito il 8/12/2021



lL’italiano Fabio Aru (Qhubeka NextHash), 31 anni, ha annunciato che il tour in Spagna, che inizia sabato e termina il 5 settembre, sarà l’ultima gara della sua vita.

Vuelta nel 2015 e 4° vincitore nel 2014, Fabio Aru ha nove successi professionali al suo attivo. Ha gareggiato in sei Grandi Giri, finendo secondo in Zero nel 2015 e terzo nel 2014. Sei sono arrivati ​​quinti al Tour de France 2017 (con una vittoria di livello).

“Prendere questa decisione non è facile, ma è qualcosa a cui sto pensando con la mia famiglia da circa 16 anni. Il team Emirati Arabi Uniti. Fino al 2017, ha indossato i colori dell’Astana. Ha ringraziato affettuosamente tutte e tre le squadre.

“Continuerò a correre perché voglio farlo, ma per ora mi sto concentrando il più possibile sulla Vuelta con i miei compagni di squadra del team Cupeca Nexthash; è naturale che il mio viaggio qui finisca in Spagna, un luogo e io ricordi incredibili”, ha concluso Fabio Aru.

L’italiano ha conquistato tre vittorie di tappa (due nel 2014 e una nel 2015) nel giro della Spagna e tre tappe in Zero (una nel 2014 e due nel 2015). Una vittoria ad un certo punto nel Critérium du Dauphiné nel 2016 completa il suo record.