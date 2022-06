L’italiano convertito alla cucina a Saint-Raphael, vicino a Camora, sarà deportato nel suo paese natale.

La Corte d’Appello di Aix-en-Provence ha disposto la consegna del giudice italiano Antonio Cuozzo Nasti, 54 anni, che sembrava essere vicino alla camorra mafiosa napoletana, che rischia fino a sei anni di carcere.

Antonio Quozo Nasty, 54 anni, sarà deportato nella sua nativa Italia. Si è quindi pronunciata la Corte d’Appello di Aix-en-Provence. Fu arrestato il 3 maggio a Saint-Raphaël e imprigionato. Ha lavorato come cuoco sotto il falso nome di Nancio Palumbo in un hotel 5 stelle situato nel porto vecchio della città della Guerra.

E questo caso ha fatto scalpore in Italia!

Da qui la fine del flusso per questo Il latitante, Camora, sarebbe vicino alla mafia napoletana ed è ricercato dalla magistratura del suo Paese dal 2014.

Il 25 febbraio, quando il cuoco è stato identificato a Saint-Raphael, un avvocato napoletano ha emesso un mandato di cattura. Dopo aver vissuto per due anni in Francia, Gran Bretagna e Germania, Antonio Quozo Nasty è stato finalmente arrestato tre mesi dopo.

L’italiano non era ricercato per reati legati all’appartenenza a un clan mafioso, ma il 2 agosto 2014 è stato condannato a sei anni e quattro mesi di reclusione per evasione da una comunità responsabile di tossicodipendenti. Rapina a mano armata e occultamento. È stato arrestato a Firenze Telecto nel dicembre 2012 dopo una rapina in banca.

All’udienza, l’8 giugno, la Procura generale di Aix-en-Provence ha indagato sui legami della camorra con Antonio Cuozzo Nasti, e la magistratura italiana si è limitata a fornire varie testimonianze dei condannati. Clan nei suoi primi anni.

Il tribunale ha osservato che, secondo la testimonianza, Koso Nasty all’epoca “non era un membro molto popolare di questo clan mafioso, noto per essere incredibile a causa delle sue tendenze al consumo di cocaina e crack”.

L’avvocato generale Martin Azonian ha chiesto la resa dell’Italia, opponendosi all’idea che il resto della Francia dovrebbe subire la punizione italiana. “Aveva sempre bisogno di un traduttore, il suo ambiente naturale era l’italiano“, ha sostenuto:”Per sapere quale paese, Francia o Italia, sarà a suo favore, cerca la scelta migliore basata sull’adeguamento della sentenza.“.