L’italiana ENI e la britannica BP firmano un accordo sul gas

Già uno dei principali produttori di petrolio dell’Africa, la Libia vuole diventare un importante fornitore di gas. La compagnia petrolifera e del gas libica NOC ha annunciato di voler iniziare a sfruttare i suoi giacimenti di gas nel Mediterraneo con l’italiana Eni e l’inglese BP. La Libia afferma di avere giacimenti di gas paragonabili, se non migliori, a quelli dell’Egitto.

La Libia ha enormi riserve di gas al largo della costa. Secondo Farhat Bengdara, boss della società libica di idrocarburi Noc, ci saranno miliardi di metri cubi.

Un consorzio tra la britannica BP e l’italiana Eni avvierà le perforazioni sull’altopiano offshore. Entro la fine di quest’anno, Noc spera di finalizzare un accordo di investimento con i suoi partner.

Eni, che gestisce già da 15 anni giacimenti di gas nell’ovest del Paese, è pronta a investire 8 miliardi di dollari, secondo la Libia. L’azienda italiana, partner strategico della Libia dal 1959, è oggi una delle realtà più dinamiche nel settore del gas.

Cliente della Russia prima dello scoppio della guerra in Ucraina, ora sta cercando di diversificare le sue forniture. Ha firmato accordi con Algeria ed Egitto, dove gestisce il massiccio giacimento di gas offshore di Zor, ma anche con paesi come Angola e Congo. È anche coinvolta nella produzione di GNL, gas liquefatto in Mozambico.

Per quanto riguarda la Libia, la sua industria petrolifera e del gas si sta gradualmente riprendendo. Questo dovrebbe portargli 35 miliardi di dollari quest’anno, un record dal 2013.

►Leggi di più: La firma dell’accordo energetico tra Libia e Turchia scatena le proteste regionali