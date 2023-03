L’italiana Enel vende i suoi asset in Romania

Milano (awp/afp) – La società energetica italiana Enel ha annunciato giovedì di aver firmato un accordo con il fornitore pubblico greco di energia PPC per la vendita di tutti i suoi asset in Romania. Le vendite sono state di 1,26 miliardi di euro (1,24 miliardi di franchi svizzeri).

“Con la vendita di tutte le nostre attività in Romania, continuiamo ad attuare il piano di dismissioni”, ha annunciato nel novembre 2022, ha affermato il suo direttore generale Francesco Starus in un comunicato stampa. Enel, controllata al 23,6% dallo Stato italiano, prevede di disinvestire 21 miliardi di euro di asset nell’ambito del suo piano strategico 2023-2025, ridurre il debito e concentrarsi su sei chiavi di mercato.

Questa “strategia razionale”, in gran parte attuata quest’anno, potrebbe ridurre il debito del gruppo a 51-52 miliardi di euro alla fine del 2023, contro i 58-62 miliardi del 2022. Il gruppo sottolinea che la cessione degli asset di Enel in Romania, che fanno parte del gruppo dal 2005, dovrebbe avere un impatto positivo sull’indebitamento netto di 1,7 miliardi di euro.

Tuttavia, l’operazione avrà un effetto negativo di circa 1,4 miliardi di euro sull’utile netto di Enel nel periodo 2022-2023. In Europa Enel vuole puntare su Italia e Spagna. Gli altri suoi paesi principali sono Stati Uniti, Brasile, Cile e Colombia.

In America Latina, Enel ha iniziato l’uscita dall’Argentina annunciando a febbraio un accordo per la vendita di asset per 102 milioni di dollari. Il gruppo prevede anche di uscire dal Perù.

