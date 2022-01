L’Isis attacca una grande prigione in Siria e libera i jihadisti

Giovedì, un’organizzazione non governativa siriana ha riferito che lo Stato islamico (Isis) ha lanciato un attacco contro una prigione controllata dalle forze curde nel nord-est della Siria, per liberare un numero imprecisato di jihadisti.

L’Osservatorio siriano per i diritti umani, che dispone di un’ampia rete di fonti in Siria, non ha immediatamente riportato possibili vittime in questo raro attacco nella città di Hasaka, controllata dai curdi siriani.

Le Forze democratiche siriane (SDF), dominate dai combattenti curdi e che guidano la lotta contro l’Isis, hanno confermato l’attacco alla prigione di Ghweran, uno dei più grandi jihadisti che ospitano i jihadisti in Siria, ma non ha fermato la fuga dei jihadisti.

Secondo l’OSDH, un’autobomba è esplosa all’ingresso della prigione e una seconda esplosione si è verificata nelle vicinanze prima che i jihadisti dell’ISIS attaccassero frontalmente le forze di sicurezza curde a guardia dell’istituto carcerario.

L’organizzazione non governativa ha affermato che “un certo numero di prigionieri è riuscito a fuggire”.

Rami Abdel Rahman, direttore dell’OSDH, ha detto all’AFP che Gharyan è uno dei più grandi centri di detenzione che ospitano combattenti dell’Isis in Siria, un paese in guerra dal 2011.

Le forze democratiche siriane hanno dichiarato in una dichiarazione: “C’è stato un tentativo di fuga da parte dei terroristi dell’Isis (che è l’acronimo arabo di ISIS) che sono stati detenuti nella prigione di al-Hasakah dopo l’esplosione di un’autobomba”. Hanno continuato: “I membri della cellula dormiente dell’ISIS provenivano dai quartieri vicini e si sono scontrati con le forze di sicurezza curde”.

L’associazione ha affermato che le forze di difesa e di sicurezza hanno inviato rinforzi al carcere e chiuso l’area.