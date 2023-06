“L’inizio di una nuova era?” : Apple potrebbe fare diversi annunci chiave durante il suo keynote

L’Apple Worldwide Developers Conference, la vetrina annuale di Apple per gli sviluppatori (o Keynote), si svolge da lunedì 5 giugno a venerdì. Sono attesi molti annunci importanti su software e hardware, tanto che questa conferenza WWDC 2023 potrebbe essere la conferenza più importante da quasi 10 anni, quando l’azienda ha lanciato l’Apple Watch nel 2014.

All’Apple Park di Cupertino, in California, gli annunci inizieranno alle 19:00 (ora belga). L’evento sarà trasmesso online sul sito dell’azienda statunitense e sul suo canale YouTube.

Due monitor e 15 telecamere

“L’inizio di una nuova era”, come canta l’azienda stessa? In particolare Il New York Times, Bloomberg O l’informazione, Apple dovrebbe introdurre un visore per la realtà mista, ovvero sia un visore per la realtà virtuale che un visore per la realtà aumentata. Si dice che assomigli a una maschera da sci con due schermi OLED 4K all’interno – uno per ciascun occhio – e telecamere 15:8 per replicare l’ambiente esterno per creare una falsa realtà. Migliorato e 7 per tenere traccia dei movimenti dell’utente e abilitare l’interazione con le applicazioni.

Apple ha aspettato disperatamente nel Metaverso

Per selezionare un’icona, sembra pizzicare con due dita; Il campo visivo sarà ampio, forse 120 gradi. Il visore “Apple Reality Pro” (nome da confermare), con il nuovo sistema operativo “xrOS” o “RealityOS”, potrebbe riaccendere la corsa all’innovazione in casa Apple e potrebbe rappresentare un primo passo nel Metaverso.

Hai ucciso il meta e il metaverso Disney?

Con il suo lancio previsto per la fine dell’anno, dovrebbe rimanere inizialmente un prodotto di nicchia destinato ai professionisti, visto il suo prezzo previsto di circa… 3.000 euro.

Aggiornamenti limitati

Inoltre, sono previste altre novità nel sistema operativo dell’iPhone. Ad esempio, iOS 17 potrebbe trasformare il tuo iPhone in uno smart display domestico connesso. Tra le nuove funzionalità ci sarà il monitoraggio dell’umore, così come una schermata di blocco ridisegnata per iPadOS 17 o una nuova versione di MacBook Air.

Apple conclude un accordo multimiliardario per produrre chip negli Stati Uniti

Infine, non è impossibile introdurre app store di terze parti su iPhone e iPad, dopo le pressioni dei regolatori, soprattutto in Europa.