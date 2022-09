Linda de Souza è in condizioni critiche: disturbi mentali, deliri… I medici sono preoccupati

La notizia non è molto buona per il cantante. Linda de SuzaÈ diventato un successo in Francia pubblicando il suo primo singolo portoghese, nel 1978, è attualmente in uno stato molto preoccupante. L’artista 74enne, originaria di Beringel, avrebbe lasciato il mondo senza notizie per lunghissimi mesi prima di essere scoperta e curata in un istituto medico.

Secondo le informazioni della rivista Francia domenica, Linda D’Souza”Rimase in ospedale per diverse settimane“Perché soffrirà di disturbi mentali.”Se lasciata nel suo mondo, accenderebbe una lotta tra le forze del bene e del male, i medici si preoccuperebbero perché avrebbe smesso di mangiarePossiamo leggere il post? Le possibilità del suo perdono saranno ridotte.“

ho distrutto…

Questo caso di paranoia è stato sollevato nelle pagine Domenica in Francia Non esce esattamente dal nulla. Nel 2010, Lisa de Souza ha sporto denuncia per furto di identità quando ha scoperto che dal 1979 sette conti bancari a suo nome erano stati aperti alle sue spalle. il colpevole? L’uomo che ha condiviso la sua vita. “Ha fatto di tutto per assicurarsi che non dovessi preoccuparmi delle finanze da quando sono arrivato a Carrier [sa maison de disques de 1978 à 1986, NDLR.]. ho rovinatoMe ne pento. Mi pagano 400 euro al mese e senza busta paga non ricevo la pensione. “

Tuttavia, Linda de Sousa era giustamente un bel raggio di speranza. Dopo aver attraversato l’enorme deserto alla fine degli anni ’90, è tornata con grande clamore sul palco, grazie a vari tour Delicatezza dell’età e una testa di legno Si è esibito negli anni 2014, 2016 e 2017. Il suo ultimo progetto discografico, Cartoline dal Portogallo, risalente al 2020, purtroppo è stato cancellato. I suoi promotori dichiararono, come giustificazione, “Ragioni di salute“Che la principale parte interessata avrebbe dovuto negarglielo nel processo…

