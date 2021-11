L’inafferrabile Triste. Trieste Città in ricordo dell’Istituto Italiano di Cultura

Di Italia Parigi

Con una mostra dedicata Memorie di Leonor Finney, Trieste, Una serie di incontri organizzati dall’Istituto Italiano di Cultura esplorerà vari aspetti di questa città complessa in un equilibrio ancora più pericoloso tra Mediterraneo e Mitteleuropa.

Trieste Città della Scienza, 20 ottobre 2021. Trieste è nota per la tradizione letteraria che incontrano docenti di cultura italiana, tedesca e slava. Il suo patrimonio come città della scienza è minimo. Lucio Caraciolo, Direttore Rivista Geopolitica Limes, Stefano Ruffo, Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, e Atish Tabolkar, Direttore del Centro internazionale di fisica teorica, ci raccontano le loro organizzazioni e le questioni politiche della carriera scientifica di Trieste. L’incontro si terrà in italiano e inglese.

Piaggio Marin, poeta volgare, 25 ottobre 2021. Due musicisti innamorati della poesia di Piaggio Marin, Laurent Feniro e Pietro Milli, hanno tradotto per la prima volta in francese le opere del poeta di Grato dall’originale in francese. Un esempio della ricchezza nascosta dei nostri dialetti e di come nutrono segretamente l’Italia. Raccolta di Biagio Marin, Le Litanie della Madonna e altri poemi spirituali, traduzione di Laurent Feneyrou, edizioni congressuali, Lettres d’Italie.

“Stadio di Wimbledon“Di Matthew Amalrick, 27 ottobre 2021. Tratto dall’omonimo romanzo di Daniel del Quetz, il film si svolge per le strade di Trieste. Ispirata da Roberto Boslan, una giovane donna si mette alla ricerca di uno scrittore fantasma di nome Bobby Wohler, uno strano uomo del contesto letterario triestino. Una ricerca semi-intellettuale e semi-personale che finisce lontano da Trieste al Wimbledon Stadium di Londra. Fulvio Senardi, critico letterario e direttore dell’Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documenti su Trieste e la Corsica, presenta il film.

Bar svevo Mauro Kovacic, 29 ottobre 2021. Mauro Kovacic, attore e scrittore triestino, interpreta un maestro migliorato in uno spettacolo come questo, dove il pubblico diventa studenti dell’altra classe, che lo porta nell’affascinante mondo della scrittura e della personalità di Italo. Svevo. Prodotto del Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia. Mostra in italiano con shortcode.

Trieste o pianoforte, 4 novembre 2021. Per chiudere il ciclo Insaississable Trieste, Thérèse Malengreau, pianista e concerto belga sceglie musiche di vari compositori ispirate alla città di Trieste e al suo mondo culturale. Un concerto decorato con immagini arricchite dalle idee dell’artista che esprimono il legame tra musica, arti visive e letteratura. In collaborazione con l’Associazione Giuliani Paddy Monto di Bruxelles.