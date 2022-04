L’importation du gaz par le Maroc via le GME se précise

Le Maroc s’apprête à importer du gaz naturel liquefié (GNL) via le gazoduc Maghreb-Europe (GME) durant le mois de ramadan. En mars dernier, le royaume et l’Espagne avaient conclu un accord dans ce sens.

L’importation du gaz naturel liquéfié (GNL) par le Maroc démarre durant le mois de ramadan, fait savoir Aujourd’hui le Maroc dans un article titolo «Compte à rebours pour l’importation du gaz naturel liquéfié». « L’Espagne a répondu favorevole à la demande du Maroc qui a sollecitare un soutien pour garantir sa sécurité énergétique. Ainsi, le Maroc pourra, en toute transparence, acquérir du gaz naturel liquéfié (GNL) sur les marchés internationaux, le transformer dans une usine de regazéification en Espagne et l’acheminer vers son territoire via le gazoducal maghitrébin » Benali, ministre marocaine de la Transizione energetica. Le gazoduc Maghreb-Europe traversant le Maroc dont l’Algerie a refusé de renouveler le contrat arrivé à expiration le 31 octobre dernier sera ainsi réactivé.

À lire : Le Maroc va pouvoir (enfin) importer du gaz depuis l’Espagne

Le GNL permettra au Maroc qui un’adozione e una strategia Bas Carbone de réduire ses emissioni di CO2. Le royaume a de grandes ambitions pour le secteur du gaz naturel. Il progetto di destinazione, dans les prochaines années, d’infrastructures specifiques e particulier des terminaux méthaniers pour recevoir et stocker les importtions gazières. Dans la même dynamique, il ministère de l’Industrie et du Commerce et le département de la Transition énergétique et du Développement durevole ainsi que l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) ont élaboré detri un projet. Des projets qui s’annoncent prometteurs.