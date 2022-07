L’importanza della salute – nrpyrenees.fr

Di recente, Magnoac SISA (Società di assistenza ambulatoriale interprofessionale) ha organizzato un ricevimento per presentare e dare il benvenuto alla dott.ssa Eva Kozub e al tirocinante Gaëtan Bizat presso il Magnoac Health Center. Professionisti sanitari e funzionari eletti si sono riuniti per questo momento tanto amichevoli quanto importante. Vale a dire, la SSIAD, gli uffici dei fisioterapisti presso il centro sanitario del centro e tutte le infermiere liberali Magnoac, psicologhe, ortopediche, direttore sanitario e medico coordinatore della casa di cura Saint-Joseph. , così come il Dr. Pomme Pinot, Direttore e Investitore di Magnoac SISA, che mira a riunire gli operatori sanitari attorno a un progetto incentrato sulla salute, il tutto in un ambiente innovativo. Una grande iniziativa in un momento in cui si parla di desertificazione del mondo medico nelle nostre campagne.

Da segnalare la presenza di eletti locali, Gerard Barth (Presidente della Comunità Municipale di Castelnau/Tre), Alain Majuro (Vice e Rappresentante della Municipalità di Castelnau), Damien Sion, e Chloe Mouth, Presidente della “Petite Ville de Tomorrow” . Petit Ville de Tomoro”.

Questo momento di armonia, scambio e condivisione ha permesso di dimostrare il dinamismo, la coesione e la tenerezza di tutti questi attori della regione, valori ampiamente condivisi dal nostro nuovo medico, nonché dal tirocinante.

Un promemoria, per i tuoi appuntamenti con il Dr. Kozob, chiama: 05-67-47-40-21, o prenotando uno spazio nella sua agenda online a: www.keldoc.com