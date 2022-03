Ligue des champions : Le Barça qualifié pour les demi-finales devant 91.553 spettatori, un record mondiale

Una vittoria, una qualifica e un record mondiale. Pour le Barça, c’était la soirée parfaite. L’équipe femminile del club catalano a battere il Real Madrid 5-2 (match aller: 3-1) avanti 91 553 spettatori al Camp Nou ce mercredi soir, soit un nouveau record mondiale per una partita di calcio femminile. Le suspense a duré moins d’une heure, le Real ayant réussi à atteindre la pause à 1-1 et même à mener 2-1 pendant quelques minutes au Camp Nou. Puis les Catalanes ont réagi et marqué quatre buts coup sur coup, histoire de mettre le score en phase avec leur domination totale de ce match.

Il club catalan avait offer des place gratuites à ses “socios” (tifosi-actionnaires), dans ce stade mythique pouvant accueillir 99.000 spettatori. L’ancien record (90.185 spettatori) tenait depuis la finale du Mondial-1999 entre les Etats-Unis et la Chine au Rose Bowl de Pasadena (Californie). Pari réussi et “journée historique” donc, come l’avait prévu mardi Alexia Putellas, il Pallone d’Oro dei campioni d’Europa in titolo. Quant à la fête prévue, elle n’a pas été gâchée par un mauvais résultat du Barça, largement dominateur.

Un Barca di Gala

Au contraire, et il ya même eu un suspense relatif, pendant un peu moins d’une heure, le Real ayant réussi à atteindre la pause à 1-1, car Olga Carmona a égalisé (16e), sur un penalty logiquement sifflé par la Française Stéphanie Frappart, après une main de Paredes dans la superficie. Il Barça avait ouvert le score sur un lob parfait de Mapi Leon (8e) e un continué à dominer (70-30 in possesso, 12 tirs à 2 en première période). Mais les Madrilènes ont continué à jouer en contre et même réussi à mener 2-1 pendant quelques minutes au Camp Nou, sur un lob de Claudia Zornoza (48e) encore plus beau que celui de Leon, car ajusté quasiment central depuis. le

Les Catalanes ont allors sonné la fin de la récréation et marqué quatre buts en vingt minutes, histoire de mettre le score en phase avec leur domination total de ce match, quasiment de bout en bout: Aitana Bonmati (52e), Claudia Pina (55e) , la capitaine Putellas (63e) e il bis di un piccolo dernier pour la route, par la Norvégienne Caroline Graham Hansen (70e). C’était bien un Barça de gala per una partita di gala. Les joueuses de Barcelone affronteront en semi-finale Arsenal ou Wolfsburg, qui avaient fait match nul à l’aller (1-1) et joueront jeudi (18h45) retour match in Allemagne.

