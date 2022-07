Light Fairytale Episode II uscirà il mese prossimo su Nintendo Switch

Neko.Works rilascerà Light Fairytale Episode II su Switch il prossimo mese, ha annunciato lo sviluppatore. Il gioco uscirà il 18 agosto 2022. Un moderno gioco di ruolo ispirato ai classici. L’episodio 2 riprende l’avventura con Haru subito dopo il climax dell’episodio precedente (disponibile su Nintendo Switch da aprile)!

Light Fairytale è un gioco di ruolo in stile giapponese ambientato in un mondo sotterraneo sommerso governato da un impero del male. L’obiettivo di questo progetto è riscoprire l’immersione e la passione dei JRPG degli anni ’90 sui sistemi attuali, con l’attesa evoluzione nel design e nella tecnologia. L’episodio 2 riprende l’avventura subito dopo il climax dell’episodio precedente. Gioca nei panni di Haru e Ayaka mentre scoprono i misteri delle terre profonde mentre cercano un modo per trovare Kuroko, incontrando lungo la strada una misteriosa ragazza dai capelli d’argento.

Note sulla serie Light Fairytale Ogni episodio è un gioco autonomo e dura circa 2-3 ore al primo gioco, il doppio per ottenere tutti i risultati e i segreti. Anche se facoltativo, puoi importare il tuo salvataggio finale dall’episodio precedente per ripristinare le tue statistiche, oggetti e altro!

Prodotti Simili