L’FC Brugge vince la Supercoppa del Belgio contro il Gent (1-0)

Domenica sera, il Club Brugge ha battuto 1-0 La Gantois nella Supercoppa del Belgio. Grazie al gol di Skov Olsen (39), il Brugge ha vinto la 17a Supercoppa della sua storia dopo un incontro sotto controllo. L’inizio della partita è a favore dei residenti di Bruges, e Ruf ha dovuto lavorare dall’inizio davanti a un tentativo ravvicinato di Former, trovato da un passaggio incrociato di Meijer sulla sinistra (8). Dopo una ventina di minuti, La Gantoise riesce a sfondare, prima con un hack di Hjulsager a servire i Cuypers, ma un passaggio incrociato non trova sfogo in area pericolosa (20).

Poi il Gent avanza con un gol di Norio (36), prima della rete di Tsodali, che riceve un cross millimetrico di Samoys dietro la difesa (37), ma il marocchino è in fuorigioco. Il Brugge ha colto l’occasione per punire l’avversario con una mossa, quando Skov Olsen è entrato in area da destra per colpire un rasoterra e ingannare Ruff collusione con una sfortunata deviazione da Ngdeo (1-0, posizione 39).

Al suo ritorno dagli spogliatoi, La Gantois ha mostrato la sua volontà. Tissoudali è stato sorpreso di ereditare una palla entro sei yard, ma ha sparato il suo tiro da distanza ravvicinata (48) prima che Hjulsager sparasse un tiro da fuori area per svegliare Mignolet (55 ° posto).

Nell’ultimo quarto di gioco i Buffalo hanno provato di tutto per pareggiare, avvicinandosi a volte pericolosamente alla porta di Mignolet, soprattutto in gioco. Odoi ha dovuto lavorare per fermare un pericoloso hack di Tissoudali (70), ma la maggior parte degli attacchi di Gent non ha dato occasioni evidenti. Il club ha sfruttato la sua esperienza per difendere il suo vantaggio e ottenere un nuovo trofeo.