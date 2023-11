Ruud Giles, che ha giocato per i tre grandi club olandesi (Ajax, PSV Eindhoven e Feyenoord) ha scritto le prime righe del suo record con il Feyenoord. Dopo aver ottenuto una doppietta con l’FC Rotterdam nel 1969, vinse la Coppa dei Campioni l’anno successivo con il Feyenoord, il primo club olandese a vincere il campionato di C1.

Dopo due anni ai Go Ahead Eagles, Giles arrivò all’FC Brugge nel 1972. Al termine della sua prima stagione al Venezia Nord, fu incoronato campione belga nel 1973 con il Blauw en zwart, che lasciò nel 1974 per l’Ajax. Amsterdam. Con l’Ajasid, è stato capocannoniere del campionato olandese per quattro anni consecutivi (1975, 1976, 1977, 1978) ed è stato incoronato campione olandese nel 1977. È stato anche capocannoniere della Coppa d’Olanda. Lega Europea) nel 1976.

Giles tornò in Belgio nel 1978, firmando per l’Anderlecht che aveva appena vinto la Coppa delle Coppe per la seconda volta. Gli restava solo una stagione allo Sporting, con il quale vinse la Supercoppa Europea nel 1978 contro il Liverpool. Giles si è trasferito allo Sparta Rotterdam nel 1979, dove è diventato nuovamente capocannoniere dell’Eredivisie nel 1981. Ha poi trascorso una stagione al PSV Eindhoven, prima di ritirarsi al NAC Breda nel 1984.

Ruud Giles ha giocato 20 presenze con l’Olanda (11 gol). Fu selezionato per partecipare alla Coppa del Mondo del 1974 nella Germania Ovest, dove la squadra di Johan Cruyff perse in finale contro la Germania Ovest, ma non giocò nemmeno una partita.