L’European Book Prize è stato assegnato all’italiano Antonio Scurati

Ecco una sintesi dell’opera vincitrice:

Febbraio 1925. Per tre anni Benito Mussolini ebbe pieni poteri. Egli governa l’Italia. Come leader del Partito Nazionale Fascista, ha eliminato i suoi principali rivali. Cavaliere dal Re d’Italia e Papa Pio XI – per il quale “ Uomo della sicurezza -, Deuce ispira l’adorazione delle persone che riconoscono in lui una forza irresistibile. Dal 1925 al 1933, il romanzo copre otto anni. In essa le indomite dinamiche del fascismo soffocarono gli ultimi sussulti di democrazia e spinsero l’Italia in una violenta guerra coloniale in Libia.

In questo secondo volume, una narrazione potente e archivi affascinanti rispondono da un capitolo all’altro. Antonio Scurati ricrea brillantemente l’ascesa di Mussolini, questo severo autocrate, il servo, che non ha paura di forzare il destino dichiarando: ” Il mio erede non è ancora nato ».