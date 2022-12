L’Europa è colpita dall’influenza aviaria “più devastante” della sua storia

Il watchdog finanziario ha considerato l’epidemia di influenza aviaria altamente patogena (HPAI), comunemente nota come influenza aviaria, in corso dall’autunno 2021, come la “più devastante” in Europa, in un rapporto pubblicato martedì.

Il virus, rilevato in 37 Paesi europei tra ottobre 2021 e settembre 2022, ha attraversato anche l’Atlantico, diffondendosi in Nord America e ora contagiando anche l’Ecuador, che ha attivato a inizio dicembre un piano per proteggere gli uccelli selvatici delle isole Galapagos.

In Europa il virus non è andato via a favore dell’estate allo stato brado, decimando colonie di specie marine protette.

L’infezione è ripresa presto negli allevamenti.

Secondo la FRA, tra il 10 settembre e il 2 dicembre 2022, le aziende agricole contaminate sono state il 35% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Francia, Regno Unito e Ungheria sono stati i più colpiti.

In Francia, il numero di allevamenti colpiti è più che raddoppiato in poche settimane, passando da 91 focolai all’inizio di dicembre a 211 il 19 dicembre, secondo il ministero dell’Agricoltura francese.

Prima di questa nuova accelerazione, tra agosto e l’inizio di dicembre, più di un milione di uccelli sono stati soppressi.

La precedente ondata di influenza aviaria negli allevamenti francesi, tra la fine di novembre 2021 e la metà di maggio 2022, ha portato all’eutanasia di oltre 20 milioni di uccelli. Questo rapporto include animali che sono stati sottoposti a eutanasia in allevamenti infetti, nonché quelli che sono stati macellati preventivamente nel tentativo di cogliere di sorpresa il virus.

Vaccini

Su richiesta della Commissione europea, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare sta attualmente “valutando la disponibilità di vaccini contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità per il pollame ed esaminando possibili strategie di vaccinazione”.

I risultati di questo lavoro saranno noti nella seconda metà del 2023.

Venerdì, l’agenzia sanitaria francese Ansis ha spiegato che le condizioni “non sono state soddisfatte per il momento per vaccinare in modo efficace” questo inverno.

Il vaccino è atteso con impazienza dagli allevatori che hanno sofferto psicologicamente e finanziariamente nell’ultimo anno, anche se lo stato risarcisce gli animali soppressi.

“Dei cinque vaccini attualmente disponibili nel mondo, solo uno ha un’autorizzazione all’immissione in commercio per i polli in Europa”, osserva l’ANSES. Tuttavia, tale autorizzazione risale al 2006, “e da allora il ceppo del vaccino su cui si basa non è stato aggiornato”.

Perché la strategia del vaccino sia efficace, deve riguardare anche le anatre, che sono le più sensibili al virus, ha spiegato all’AFP Gilles Salvat, vicedirettore generale dell’ANSES per la ricerca.

I vaccini per l’anatra sono “in fase di ricerca e sviluppo ma non saranno commercializzabili questo inverno”, ricorda l’ANSES.

La Francia sta vivendo una forma di “endemismo nella fauna locale, non solo con gli uccelli migratori”, che fino ad ora sono stati considerati i principali portatori del virus, osserva Salvat.

“Mentre la malattia si diffonde, dobbiamo trovare una soluzione permanente (…) Spero che possiamo muoverci più velocemente, come è stato il caso di trovare un vaccino umano contro il Covid”, ha supplicato Christiane Lambert, presidente della maggioranza francese. La federazione agricola FNSEA e la Copa europea, in un’intervista martedì su France info.