L’espressione: Nationale – Health Check

Nell’ambito dell’attuazione del Palm (Sick Communication Program), avviato dal Ministro della Salute con un interesse centrale a migliorare l’offerta di servizi per i cittadini malati, un comitato per esaminare e valutare la sicurezza in termini di igiene e condizioni L’assistenza ai pazienti ha soggiornato per tre giorni a Bejaia per una missione di ispezione generale svolta a livello di strutture sanitarie della wilaya. Questo comitato, composto da direttori centrali del Ministero della Salute, si è occupato in particolare delle condizioni di accoglienza dei pazienti, del pronto soccorso e dell’igiene nella wilaya di Bejaia. In quanto tale, lo stato di Bejaia deve fare uno sforzo per risolvere il problema della gestione dei rifiuti domestici e ospedalieri, che attualmente rappresenta una sfida per le autorità statali. Questa è la conclusione di questo comitato di ispezione, accompagnato durante la sua permanenza da un ispettore-ispettore presso l’Ospedale Universitario di Bejaia. Hafez Boudraham sottolinea un “interesse particolare per l’ospedale di Bejaia”, spiegando che “è stato compiuto uno sforzo per migliorare le condizioni sanitarie nel centro ospedaliero della capitale, soprattutto a livello di casi di emergenza dall’emergenza dell’epidemia di Covid-19, è stato notato che il reparto di emergenza del CHU è diventato a livello regionale accogliendo più di 20 stati in termini di emergenze cardiache e neurochirurgiche interventistiche.

Tuttavia, è un peccato notare che il centro di imaging è ancora inefficace a causa della mancanza di un radiologo. L’accettazione della nuova struttura comporterà un netto miglioramento delle strutture già esistenti e ridurrà il carico sopportato dal pronto soccorso. Le tre nuove strutture, la cui consegna è imminente, si aggiungeranno all’attuale situazione del settore sanitario. Questi sono gli ospedali di Tazmalt, Dragon Mart e Guerre Valley (servizio psichiatrico regionale). La rivitalizzazione dell’Epsp (istituzioni sanitarie pubbliche) dovrebbe essere un processo a lungo termine per migliorare l’offerta di assistenza. A questo proposito sono stati ispezionati tutti gli ospedali dello stato di Bejaia.

Per la prima volta è stata effettuata una vera e propria ispezione nella wilaya di Bejaia. Un approccio che interviene specificamente nell’ambito del Piano di azione del Governo, in attuazione delle indicazioni del Presidente della Repubblica, mira a migliorare sensibilmente le condizioni di salute del cittadino. Il Ministro della Salute ha insistito sul miglioramento del servizio pubblico assicurando le migliori condizioni di accoglienza dei pazienti nei centri ospedalieri al fine di garantire “la gestione ottimale delle risorse umane e materiali al fine di migliorare la qualità del servizio e affrontare la sfida della situazione attuale .” Il viaggio di questo comitato a Bejaia fa parte dell’imperativo di stabilire una cultura della valutazione periodica e del follow-up, assicurandosi di imparare dalle esperienze passate e correggere le carenze che sono state identificate.