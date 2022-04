La guerre en Ucraina a des repercussions sur les tomates françaises. En France, environ 95 % des tomates produites sont issues de la culture hors-sol tributaire du gaz. Ces tomates poussent en effet dans des serres chauffées au gaz, fait savoir L’Indipendente. Le prix de ce dernier connaît actuellement une forte augmentation à cause de la guerre en Ucraina. « Il prezzo è più lungo situé tra 15 e 30 euro a megawatt heure. Fin 2021, su était sur du 80 euros en moyenne, ce qui était déjà difficile. En février, avec le conflit, c’est passé à 220 euros, soit 10 fois le prix », explique au journal Le Figaro Christophe Rousse, presidente de Salareen, une coopérative de producteurs bretons de tomates.

Face à cette situazione, alcuni produttori ont décidé de retarder les plantations et d’entamer les récoltes plus tôt en baissant la température de la serre, tandis que d’autres préfèrent ne planter que la moitié des plants, er ou part une d’en buon savoir TF1. Commenta realista dei benefici ? Il revient aux producteurs de doubler le prix au kilo de leurs tomates afin de réaliser des bénéfices. Seul problème : Les consommateurs français pourraient préférer les tomates marocaines et espagnoles — moins onéreuses — aux tomates françaises.