“Cela peut être une bonne nouvelle pour les salariés, mais pour les enterprise, avant tout pour les PME, c’est un vrai problème”. Secrétaire général adjoint de la Fédération des Artisans, Christian Reuter, ne cachait pas mercredi, une Certaine inquiétude alors que le Statec a confirmé que deux indexations des salaires (de 2,5%) pourraient tumber en 2022, après celle derni d’octo. La première tomberait avant l’été, la seconde peut être dès la fin d’année.









Les indexations ont déjà été bloquées

Lorsque plusieurs tranches indiciaires interviennent de façon rapprochées, Certaines peuvent être gelées. Ainsi, en 2012, le gouvernement avait décidé de limiter à une indexation par an sur les années 2012, 2013 et 2014. Mais cette décision doit passer par une loi. Oppure, aucune discussioni en ce sens n’a eu lieu pour le moment. De plus, “l’usage veut que tout ce qui touche à l’indexation des salaires soit négocié au sein d’une tripartite avec les syndicats et le patronat”, indique un connaisseur du dossier.









«Su parle d’une augmentation salariale totale de plus de 5%. Pour une entreprise de 20 personnes cela représente un salario supplementare à payer chaque mois», assicurare-t-il. Opzione Seule: trouver de nouveaux marchés. Mais «la situation est déjà assez tendue (…) Les autres pays ne connaissent pas l’indexation et cela peut nuire à notre compétitivité», ajoute Christian Reuter.

«Ça peut faire mal sur une année»

«Les salariés ont besoin d’argent. Si on voit les frais d’énergie, tous les patrons le comprennent. C’est un coût aussi pour les entreprises très impactées par le prix des carburants», assicura Marc Thein, presidente del comitato di direzione dell’impresa di elettricità e genio tecnico Socom.

S’il ne veut pas “semer la panique” et estime qu’une double indexation en 2022, ne causerait pas “une vague de faillites même si Certaines entreprises ne vont pas encore encaisser ce coup-là”, Marc Thein souligne que cela va être difficile, «un colpo di stato». Des coûts supplémentaires qui risquent d’être répercutés sinon sur les particuliers, sur les communes o l’État pour les chantiers qui les concern.

Pour Socom qui réunit 700 salariés, «deux tranches d’index c’est 1,8 million d’euros de dépenses en plus, sans savoir quelle part peut être refacturée à tel o tel client. Donc difficile a chiffrer le montant des dépenses irrécupérables. C’est quand même plus de la moitié du bénéfice de la société pour l’année 2021», indique Marc Thein, qui rappelle que Socom avait déjà choisi d’accorder une prime unique de 150 euros à ses salariés pour chèrenerie. «Un accordo dont on est très fiers. C’est vraiment très dur pour les gens. Su le sait. Su voulait aiutante. Mais on nous annonce une deuxième tranche d’index et ça peut faire mal sur une année».

L’evoluzione dei salari e il prezzo dell’energia?

Christian Reuter ne s’attend pas non plus à une «avalanche de faillites à cause de due tranches indiciaires. Mais on sait que cela vient des coûts de l’energie et qu’ils vont continuer à augmenter dans les années qui viennent. Si on se projette sur cinq ans on ne peut pas avoir deux tranches indiciaires par années, à cause d’une hausse du coût de l’énergie. Cela les entreprises ne pourront pas le gérer», ajoute-t-il.

Viendront les Questions Politiques. «Il ya quelques années on avait parlé de limiter l’indexation à deux fois et demi le salaire minimal o peut être de limiter à une tranche par année», lâche le représentant de la Fédération des artigiani qui conclut. “On ne sait pass si c’est la meilleure idée de lier l’évolution des salaires à celle du prix de l’énergie”.

(Nicolas Martin et Joseph Gaulier/L’essentiel)