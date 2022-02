Les développeurs de Vampire: The Masquerade

« Nul homme ne sait, tant qu’il n’a pas souffert de la nuit, à quel punto l’aube peut être chère et douce au coeur. » Cette frase de Dracula (1897) résonne et se cale parfaitement avec le thème du jeu de Nacon Vampire: The Masquerade – Il canto del cigno. Ce titre nous propone d’incarner un vampire parmi trois factions différentes pour enquêter sur les êtres qui veulent s’attaquer à la Camarilla de Boston.

À l’approche de sa sortie, il 19 maggio 2022, il Lead Quest Designer, Eliott Hipeau nous en apprend plus sur les fondamentaux du jeu de rôle narratif.

« À l’instar de The Council, Vampire: The Masquerade – Swansong è un RPG narrativo. Les differenti embranchements scénaristiques dépendront certes des choix directs du joueur, mais aussi de la manière dont il façonnera les 3 vampires héros du jeu. »

L’ajoute également : « Dans cet univers, les vampires vivent parmi les mortels, dissimulant leur nature monstrueuse. Le cœur du jeu est justement base sur ces interazioni sociali, qui richiedenti au joueur d’utiliser les pouvoirs de ses héros aussi bien pour brouiller les piste que pour convaincre alcuni interlocutori de confier leurs secrets. »

Entre mystères, meurtres et corruzione, les joueurs devront donc faire preuve de réflexion afin de réaliser les bons choix pour progresser dans la trame narrative. Per l’occasione, Nacon et Big Bad Wolf Studio ont dévoilé un carnet de développeur évoquant les piliers de Vampire: The Masquerade – Swansong. Un titolo qui sortira le 19 mai prochain sur PC et consoles.