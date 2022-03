Les Chaînes Nintendo Wii Et DSi Acquista Sont Hors Ligne Depuis Des Jours • Fr.techtribune

Il semble que les chaînes de la boutique Nintendo Wii et de la boutique Nintendo DSi aient été mises hors ligne.

Sans preavis de Nintendo, les joueurs ne savent pas s’il s’agit d’une Maintenance imprévue o un signe que les magasins ont peut-être été définitivement supprimés. Au moment d’écrire ces lignes, on pense que les magasins sont fermés depuis au moins le 16 mars.

Bien que les joueurs n’aient pas pu acheter de nouveau contenu dans l’un ou l’autre des magasins depuis un certo temps maintenant, leur indisponibilité significa que les joueurs qui ont deja les biens numériques achetés ne peuvent actuellement pas les récupérer.

Peut-être le plus intéressant de tous, alors que les magasins affichent des codes d’erreur – 290502 et 209601 pour chacun rispettiviment – alcune fonti rapportent que le server principal de Nintendo est toujours en place, de sorte que les to jeuxésé vent via des outils tiers come NUSDownloader, laissant entender que c’est juste les sites frontaux eux-mêmes qui ont été mis hors ligne (merci, gbatemp attraverso Reinizializzazione Era).

Pour l’instant, Nintendo n’a pas commenté publiquement la panne.

L’eShop russe de Nintendo è un “temporairement place en mode maintenance” dopo aver ricevuto un servizio di pagamento e una sospensione del trattamento dei pagamenti in rubli.

Una versione traduite da Google de la déclaration sur l’eShop indique toujours : “En raison du fait que le service de paiement utilisé dans il Nintendo eShop a sospendu le traitement des paiements en rubles, Maintenance il Nintendo eShop eShop c tempé Russ “.

Il comodo de noter que cette sospensione temporaire du service ne semble pas être le résultat des propres action de Nintendo, mais plutôt de celles d’un tiers. Contrairement à Microsoft, EA et CD Projekt – qui ont tous cessé de vendre leurs produits en Russie aors que l’invasion de l’Ucraina par le pays se poursuit – Nintendo non passa il commento pubblico alla domanda.