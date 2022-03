Les Bandes-annonces De Jeu Honnêtes D’Elden Ring Se Moquent De L’OP Torrent

Une bande-annonce effrontée et sarcastique pour Anneau d’Elden se moque de certes des aspetti les plus idiots et stravagants du jeu, y compris la mise en œuvre du coursier Torrent du joueur. Bien qu’il ait reçu des éloges exceptionnellement élevés de tous les coins du monde du jeu depuis sa sortie, Anneau d’Elden a égallement produit de nombreux contenus comiques en ligne.

Honest Game Trailers è una serie di giochi su YouTube di Fandom che hanno un’iniziale definizione come una ramificazione di Honest Trailers e sono stati inseriti in un contenuto comico divertente e informativo su les derniers jeux vidéo. Le format de la série repose sur la parodie de ce que Certains pourraient percevoir comme trop dramatique et”epiconature des bandes-annonces de films et de jeux. Grâce à cette formule, Honest Game Trailers mettra en évidence les particularités, les force et les lacunes de ses sujets. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une série de critiques, Honest Game Trailers rendra souvent claires ses opinioni générales sur un jeu à la fin Compte tenu de l’étonnante popularité du jeu, Fandom Games, selon son a propre compte été inondé de richieste de couverture Anneau d’Elden suite per sortita.

In relazione: Elden Ring: Pourquoi rester coincé dans les airs vous tue

Honest Game Trailers livré plus tôt dans la journée avec une vidéo sur le gioco di fan taquineries de canal Anneau d’Elden pour son intrigue fantastique complex, sa hardé tristement célèbre, sa presentation abstraite, etc. Le terre intermedie. En évoquant les défis du jeu et la tendance de ses joueurs à les éviter, la fausse bande-annonce dit que fuir, c’est”beaucoup più facilegrazia all’inclusione di Torrent e alla capacità di double saut du cheval. Plus tard, la vidéo plaisante égallement sur le nombre de joueurs qui auront du mal à décrocher des coups à cheval.

Bien que la bande-annonce adotta un ton ironico tout au long, elle soulève un point intéressant a propos de Torrent: il corso facilita la considerazione della fuite des combats en monde ouvert. Bien qu’il soit beaucoup plus accessibile que les autres jeux du développeur FromSoftware, il ya encore beaucoup de joueurs qui pensent que Anneau d’Elden est tres difficile. Donner aux joueurs la possibilité de fuir alcuni combattimenti per lesquels ils ne sont pas prêts diminue un peu ce défi.

Cette bande-annonce est emblematico de la façon dont Anneau d’Elden un sorpasso per quanto riguarda i giochi di FromSoftware in termini di popolarità. La vidéo regorge de blagues intelligentes et de références parenti au jeu, qui n’auraient probablement pas été aussi répandues au début du”Soulsborne“ quand ils étaient encore considérés comme des titres de niche. Blagues sur la hardé du jeu et le cheval magique surpuissant mis à part, il est clair que les esprits derrière Honest Game Trailers ont beaucoup de rispetto pour Anneau d’Elden.

Prochain: Elden Ring: toutes les fins expliquées

Anneau d’Elden disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Nessuna fonte: Jeux Fandom/YouTube

Elden Ring Enemy est hilarant inconscient de l’attaque furtive

A proppos de l’auteur