Leonardo, la nuova serie essenziale sul genio italiano

Quale scena per la serie?

La trama si svolge nel 1506 nel Ducato di Milano. Leonardo da Vinci, il più grande genio del suo tempo, è sospettato di aver assassinato il suo museo e confidente Catarina da Gromona.

Stefano Giraldi, un detective immaginario, lo arresta e lo interroga. Inizia l’indagine. Nello studio dello scultore e pittore italiano Andrea del Verrocio, il pubblico assiste alla storia della vita dell’artista che ispira il suo primo incontro con Catarina a Firenze. Con l’avanzare dell’indagine, il detective si ispira sempre più alla personalità di Leonardo, inizia a sospettare della sua colpevolezza e cerca di stabilire la verità più che mai.

Un blockbuster europeo con attori famosi

Prodotta dall’americano Frank Spotnitz e dal britannico Steve Thompson, la serie combina la grande diversità di noti attori europei come Aidan Turner. Interpretato dal personaggio di Leonardo. Il 38enne giocatore irlandese si è fatto un nome partecipando alla trilogia. Lo Hobbit E il suo ultimo ruolo di Capitan Ross nello show Audace. L’attrice italiana Matilda de Angeles descrive Caterina da Gromona e vediamo anche la star della serie americana Freddie Heimore. Buon dottore, O Robin Renucci di Francia, ha rivelato villaggio francese, Nel 2009.

Nel marzo 2021, fiction Leonardo, Dopo aver girato più di 50 diverse località in Italia, Roy è stato un enorme successo a Uno. Ciascuno degli otto episodi di 50 minuti presenta un dipinto o una scultura particolarmente illustrati dell’artista.

Tema popolare nei media

Quando il film è uscito nel 2013, l’industria cinematografica era già interessata alla vita del genio italiano. Serie americana Demoni di Da Vinci, Con l’attore inglese Tom Riley. Esemplifica il 25enne Leonardo da Vinci, che è imbarazzato per il suo tempo, poiché non solo vede il futuro, ma inizia a crearlo.

Da Vinci, in Toscana, attraverso la pubblicazione bestseller, la letteratura ha parlato molto dell’Italia. Codice Da Vinci, Nel 2003, ha scritto Scritto dal romanziere americano Dan Brown. Ispirato da un articolo controverso Sacro puzzle, A seguito di un’indagine del professore di fantasia Robert Langan, specializzato in simbolismo, per dare un nuovo volto alle opere del pittore italiano, l’autore mescola fatti storici e immaginari.

Nonostante sia una fiction, la serie è soprattutto una produzione elegante e un vero intrattenimento con attori molto determinati. Da successo in Italia, sta diventando un successo mondiale, e si prepara una seconda stagione. Leonardo da Vinci non ci ha svelato tutti i segreti della sua vita.