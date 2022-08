LEGO Bricktales sarà rilasciato ovunque alla fine dell’anno

La nuova avventura digitale degli sviluppatori della serie Bridge Constructor sarà disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X | S, Xbox One e Switch nel quarto trimestre del 2022.

In LEGO Bricktales, viaggia attraverso 5 diversi biomi LEGO e usa le nuove meccaniche di costruzione mattone per mattone per risolvere enigmi e dare vita alle tue soluzioni. Da creazioni puramente estetiche come bancarelle e carillon, a puzzle funzionali basati sulla fisica come costruire gru e giroscopi, LEGO Bricktales presenta una serie di sfide e missioni per mettere alla prova la tua immaginazione e abilità.

Attraverso la giungla più profonda, deserti soleggiati, angoli vivaci della città, maestoso castello medievale e isole tropicali dei Caraibi, scoprirai ambienti esilaranti pieni di segreti, sfide e personaggi divertenti.

In ogni diorama ci sono minifigure LEGO che hanno bisogno del tuo aiuto, oltre alla possibilità di sbloccare nuove abilità per le tue buone azioni. Mentre esplori questi ambienti colorati, scoprirai una varietà di cantieri con il loro set di mattoni: sta a te trovare un design unico che funzioni. Sia che ti venga chiesto di indossare il tuo cappello da designer e costruire un trono degno di un re o di mettere alla prova le tue abilità ingegneristiche per costruire un ponte che porterà l’escavatore dall’altra parte del fiume, sta a te costruire le tue strutture e affrontare le sfide suggerito a voi!

“Sappiamo che i fan di LEGO in tutto il mondo saranno molto entusiasti di avere LEGO Bricktales”, ha affermato Dieter Schuller, vicepresidente della produzione di Thunderful. “Ecco perché è fantastico poter annunciare che il gioco ha raggiunto una gamma così ampia di piattaforme. Su PlayStation, Xbox, Switch e PC, ci stiamo assicurando che quante più persone possibile possano giocare e divertirsi con questo titolo e la sua meccanica.” Costruzione in mattoni. »