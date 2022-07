Legno tropicale contro mercenari russi: come la Repubblica Centrafricana ha venduto una foresta al Gruppo Wagner

Dal 2021 la Bois Rouge, società associata al gruppo militare privato Wagner, ala militare non ufficiale del Cremlino, sfrutta una foresta nella Repubblica Centrafricana occidentale. Riceve un sorprendente trattamento preferenziale dalle autorità e talvolta opera in violazione della legge.

Scritto da Justin Brabant (Mediapart) e European Investigative Cooperation (EIC). A cura di A.Je. (“Sera”)

Pubblicato il 26/07/2022 alle 08:00 Tempo di lettura: 7 minuti



IlLa Repubblica Centrafricana nel 2021 ha scambiato migliaia di ettari di foreste di legname tropicale ad alto valore aggiunto per Bois Rouge, società associata al gruppo militare privato Wagner, per i servizi dei suoi mercenari per garantire la sicurezza delle autorità statali? Pubblichiamo oggi un sondaggio di tre mesi condotto dalla rete dei media Cooperazione Investigativa Europea (EIC) e la ONG OpenFact.

La nostra indagine mostra che Bois Rouge, ufficialmente in Centrafrica, è infatti strettamente legato agli interessi russi nel Paese, e più precisamente alla rete commerciale di Evgueni Prigozhin, il finanziere del Gruppo Wagner. Le autorità centrafricane hanno permesso al Bois Rouge di sfruttare estensivamente la foresta, quasi senza pagare le tasse, a volte in violazione della legge.



