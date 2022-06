Lega delle Nazioni: la Spagna soffre in Repubblica Ceca, il Portogallo schiaccia la Svizzera, la madre di CR7 non riesce a trattenere le lacrime (VIDEO)

La Spagna, a causa dei maltrattamenti, ha strappato il pareggio (2-2) in casa della Repubblica Ceca nell’ambito della seconda giornata del Gruppo B della Società delle Nazioni di domenica. Allo stesso tempo, il Portogallo ha fatto breve alla Svizzera (4-0). Dopo il pareggio con il Portogallo giovedì, la Spagna ha preso il raffreddore in Repubblica Ceca che ha aperto le marcature quattro minuti dopo con Jakub Pesek. I giocatori di Luis Enrique hanno reagito con lentezza e alla fine hanno pareggiato con pochi secondi di riposo grazie al gol di Jaffe (45 + 3) che è diventato il più giovane marcatore nella storia della “Roga” a 17 e 304 giorni.

Con una fuga precipitosa, la Spagna è stata nuovamente sorpresa nel secondo tempo. Sparato alle retrovie, Jan Kochta ha fatto pressione su Unai Simon per riconquistare il comando dei cechi (66° posto).

Poi gli spagnoli hanno spinto per pareggiare e sono stati premiati negli ultimi secondi da Ingo Martinez (90° posto).

Contro la Svizzera, il Portogallo ha fatto la differenza nel primo tempo. Dopo il panico per il portiere di Seferovic, il VAR lo ha annullato per fallo di mano, il portoghese ha segnato il primo gol di William Carvalho (15°). Poi Cristiano Ronaldo è entrato in scena e ha segnato due gol in quattro minuti (35, 39).

Si noti che come possiamo vedere sotto le immagini qui sotto, la madre di CR7, presente allo stadio, non ha potuto nascondere le lacrime per tutti i successi di suo figlio. Un bel momento.

Nella ripresa, l’A Seleção ha ancora molte occasioni per aumentare il punteggio e Joao Cancelo ha approfittato della generosità della difesa svizzera per portare il punteggio finale sul 4-0 (68).

Nella classifica del Gruppo 2, Repubblica Ceca e Portogallo condividono il comando con 4 punti, davanti a Spagna (2) e Svizzera (0). Nella terza giornata in programma giovedì 9 giugno, il Portogallo ospiterà la Repubblica Ceca e la Spagna si dirigerà verso la Svizzera.