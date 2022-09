L’economista Eric Dorr parla di un’inflazione senza precedenti: “Salirà di nuovo”

A settembre il tasso di inflazione in Belgio era dell’11,27%, un livello che non si vedeva dal… 1975. È possibile limitare l’aumento dei prezzi? Come ? Abbiamo intervistato l’economista Eric Dorr.

Giornalista presso il Dipartimento di Economia

Di Dominic Burns



Pubblicato il 29/09/2022 alle 18:53 Tempo di lettura: 7 minuti



IlIl tasso di inflazione belga è ora a due cifre. L’aumento annualizzato dei prezzi al consumo è stato dell’11,27% a settembre, rispetto al 9,94 del mese precedente.

Se così fosse previsto, il dato è superiore alle attese dell’Ufficio Pianificazione, che prevedeva un’inflazione del 10,54% a settembre, poi del 10,73% a ottobre. E dobbiamo risalire al… 1975 per trovare un livello di inflazione così alto nel nostro Paese.

Statbel ricorda che l’inflazione è in gran parte dovuta all’aumento dei prezzi dell’energia. E continua a salire anche l’inflazione core, che non tiene conto dell’andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei prodotti alimentari non trasformati, attestandosi al 6,21% di settembre, contro il 5,74% di agosto.



