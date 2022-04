Leclerc réagit aux rayons video dans les supermarchés en France

La France ne court aucun risque jusqu’à l’été de pénurie sur les produits de consommation courante liée à la guerre entre l’Ukraine et la Russie, an assuré dimanche Michel-Édouard Leclerc, le patron du distributor du même nom.







Par la reazione

Pubblico il 3/04/2022 alle 17:44 Tempi di lezione: 2 min



En France, aujourd’hui, il n’y a pas de pénurie pour la consommation courante et il n’y en aura pas jusqu’à l’été», a déclaré sur BFMTV le président du comité stratégique E.Leclerc. Des pâtes, il y en a. Pour l’huile de tournesol, nos stock vont jusqu’à juin ». « Des consommateurs beginnt à surstocker, ce sont eux qui provoquent le non-réassortiment des rayons. La France est quasiment auto-suffisante, sauf pour l’alimentazione animale », at-il ajouté.

« L’Ucraina produit beaucoup d’engrais, elle fournit 30 à 40% du marché européen de certes mais. Ça, ça va manquer. L’alimentazione pour le bétail va augmenter. Cela va induire un coût de production pour la viaande. En plus, il ya l’épidémie de grippe aviaire. Des hausses vont s’additionner. L’alimentazione va peser beaucoup sur l’inflazione. Je pense qu’elle atteindra 6% à l’entrée de l’été », at-il dit.







Risque de « crisi mondiale »

« L’inflazione que vont vivre les Français dans les deux mois qui viennent est la cause d’évènements passés. La crisi ucraina ajoutera une couche cet été si elle perdure et si le blé n’a toujours pas été semé. Là, on aura une crisi mondiale et surtout autour de la Méditerranée, au Maghreb et en Egypte », redoute encore le patron des centres Leclerc.