Leandro Trossard affronterà il Brighton: il diavolo vuole andarsene quest’inverno!

E il suo allenatore, Roberto De Zerbi, non ha esitato a regolare i conti con l’ex Genk attraverso i media, durante la conferenza stampa di venerdì. affermando in particolare che si aspettava di più dal suo rione.

“Non mi piace il suo atteggiamento”: si dichiara guerra tra De Zerby e Trossard, che sarà assente contro il Liverpool

Di fronte a questa situazione, Jozy Kumher, l’agente del giocatore, ha deciso di prendere il toro per le corna e ha pubblicato un comunicato stampa per riprendere alcuni fatti. “Prima che Leandro partisse per il Qatar, si parlava di prolungare il suo contratto. Ma non è stato raggiunto un accordo. Al suo ritorno dal Mondiale, Leandro ha litigato con un suo compagno di squadra. Da allora l’allenatore non gli ha più parlato .

E per seguire: “Leandro soffriva di fastidio al polpaccio dalla partita di FA Cup contro il Middlesbrough, motivo per cui ha interrotto il suo periodo di allenamento, in consultazione con lo staff medico. È stato anche l’allenatore fisico a insegnargli che doveva allenarsi lontano dal gruppo L’allenatore non aveva parlato con Leandro “Quattro settimane fa, è incomprensibile. Ma è stato il primo a rendersi conto che un trasferimento sarebbe stata la soluzione più logica. È essenziale che il Brighton lavori insieme per trovare una soluzione vantaggiosa per tutti attraverso questa finestra di mercato”. .”