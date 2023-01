Le voci sul lancio di Redfall stanno aumentando: sarà già a maggio

Inizialmente era previsto per il 2022, ma è stato posticipato al 2023 lo scorso maggio, diverse fonti, tra cui i colleghi di Windows Centraleafferma di avere informazioni sul rilascio di Redfall quest’anno. Sarà la prima settimana di maggio, come è successo con un altro gioco del team Microsoft, con pochi giorni di accesso anticipato per i giocatori dell’edizione premium di 100 Ball. E come promemoria, Redfall è il prossimo giocomisterioso Austin, sviluppatori vittima et al non Harvey Smith (Umiliazione 1 e altri 2) lui è il Responsabile del gioco. Il titolo, per una volta, offrirà una modalità cooperativa per quattro giocatori, ma lo confermano Sarà una simulazione immersivae che sarà ancora possibile per gestirlo da solo. Finora, la formulazione non è stata Non molto riccoma non eravamo al sicuro da una bella sorpresa, date le responsabilità dello studio.

Windows Central supporta il mio rapporto sull’obiettivo di rilascio anticipato di maggio e sul periodo di accesso anticipato per Redfall. Apprezzo il riferimento! @dipendente 👍 https://t.co/5pBmlUZvt7 – Giochi Okami (@ Okami13_) 31 dicembre 2022

Al momento del rilascio, Redfall sarà disponibile in vaporelNegozio di giochi epicicosì come Xbox Game Pass.