Altrimenti stima che gli italiani autonomi ont fait preve ngligence dans la question speed.

À Roma jewi 8 Juillet prima udienza su lovidimide de Covid-19 e pas des moindres. 500 famiglie di vittime del virus chiedono al governo italiano un risarcimento à hautur di 100 milioni di diuro persistema di negligenza»Des autorités sanitaires in the question of lépidimie, rapporte Custode.

Alire aussiCovid-19: In Italia, 300 firmatari sui contenuti della giustizia conting l’obbligo vaccinale

⁇L’Italie a tardé à presenta desi cure per i contenuti l’idovimie de Covid. Et quand ils lont finalement fait, ces mesures nétaient pas adquates»Estime Consuelo Locati, rappresentante della famiglia inglese. Dans un dossier di oltre 2000 pagine, avocats des familles su regroup des timignages e anteprime dune onlinenegligenzaAut des autoritas sanitaires qui aurait causé de nombreuses morts.

⁇Il piano pandemico e questi topi stratigrafici in place stopper infezioni in te compte des difetti structurelles hypitaux et du system in santali italianÈ dichiarare Consuelo Locati. Un Documento redatto per un ufficio dell’OMS a Venezia In pubblico il 13 maggio, e in retrospettiva, il punto è in particolare il carattere obsolte du plan di preparazione aux pandemies de l’Italie, qui data 2006.

Il primo caso di dicembre 2019?

Nel dossier des familimes de victimes settanta dirnieres diccuvertes che suggerisce quevid-19 circulant avant que Il primo caso di localizzazione di trasmissione ne soit annuncia ufficialmente il 20 febbraio 2020. Un homme a notamt été admis da un hipital de lombardie dès la moi janvier 2020 for a pneumonie bilatrale. Daughter médcins’s ctés ont aussi déclaré avoirr v vu dès la fin d ducembre 2019 des case ofpolmonite trange. Questo caso ignora l’autenticità del mai qui auraiente per permitter dviviter nomreux dicos selon les avocats des family.

Alire aussiCovid-19: l’OMS at-elle viraiment les moines densqueter sur l’origine du virus?

Pour Consuelo Locati, ceta affiire civile met en cause responses des hommes politiques et Institutions le istituzioni richiedono citazioni asson leurs responsive citazioni quoziente citazione citazione et dont ils on violés droits, tant your droit à santo que dot à la vie.