Nuova promozione in sangue e marina. (leggi di più)

Il promotore dà il benvenuto all’ottavo candidato in questa finestra di mercato invernale. Nicholas Madsen arriva dal Midtigland. (leggi di più)

All’età di diciannove anni, il giovane guineano si avvicinò all’ingresso in Svezia. (leggi di più)

Responsabile: Lou Berchot Bird Lawrence Shankland

I Rats dovranno rinunciare al loro attaccante scozzese. ritorna nel paese. (leggi di più)

È ufficiale: RFC Seraing presenta un attaccante di 22 anni

Questa è l’ottava recluta seresiana durante questa finestra di mercato estiva. (leggi di più)

La grande lavanderia inizierà all’Olympique Marsiglia

L’Olympique de Marseille vuole rinnovare il suo core per la prossima stagione e diversi giocatori hanno ricevuto i voucher di uscita. Il club marsigliese lavorerà per trovare porte di uscita per Jordan Amafi, Sid Kolasinac e Doug Caleta Carr entro la fine di luglio, secondo vari media francesi. Sotto mano, il club cercherà anche di convincere i clan Pol Lirola e Cedric Bakambu a trovare un nuovo progetto.

Luis Suarez verso il Borussia Dortmund?

Il Borussia Dortmund ha appena perso il suo attaccante principale la prossima stagione. Sebastian Haller, arrivato dall’Ajax Amsterdam, ha un tumore ai testicoli e dovrà trascorrere i prossimi mesi fuori dal campo di calcio. Per compensare questa perdita, Luis Suarezcitato ieri sera in D1A, avrebbe potuto essere suggerito al Ruhr Club.

L’imminente ufficializzazione di Bremer alla Juventus

Se la faccenda avesse fatto quasi rumore – o per niente – in Belgio, la mossa di Bremer sarebbe arrivata in prima pagina sui tabloid sportivi d’oltralpe molto prima ancora che iniziasse questa finestra di mercato. Il 25enne difensore brasiliano è considerato uno dei migliori difensori centrali della Serie A, ed è appena arrivato a Torino, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto. Cita l’importo di 40 milioni di euro.



Il Manchester City ha finalmente iniziato ad attaccare per Marc Cucurella

Dopo che le vendite di Raheem Sterling e Gabriel Jesus sono state ufficializzate, il Manchester City potrebbe finalmente tornare a spendere nel mercato dopo aver ufficializzato gli arrivi di Erling Haaland e Julian Alvarez. seguito per diverse settimane, Marco Cucurella Sembra molto vicino a Cityzens. Mentre Zinchenko sarà ufficializzato all’Arsenal nelle prossime ore, gli Skyblues passeranno finalmente all’offensiva e faranno un’offerta preliminare per la sinistra del Brighton.

Ufficiale: Thomas Didillon si unisce a Philippe Clement a Monaco

L’ex portiere dello Sporting Anderlecht è in prestito stagionale dal Cercle Brugge. (leggi di più)