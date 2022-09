Le ultime indiscrezioni di trasferimento 06/09: El Shazly – Yazisi – Firststreet – Aloh – Jasama – Zinkernagel – Zinkernagil – Fossey

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Dai un’occhiata qui prima!

Lo standard sta per essere completato con l’arrivo di Philip Zinkernagel

I residenti di Liegi volevano ancora rinforzi e sarebbero stati in fase di completamento un nuovo arrivo. Il profilo offensivo può ingaggiare Sclessin. (leggi di più)

Ufficiale: Eubin dà il benvenuto a due giocatori del Paris Saint-Germain

Eupen è stato potenziato durante l’ultimo giorno della finestra di trasferimento. Stanno reclutando giovani giocatori del Paris Saint-Germain. (leggi di più)

Fine travagliata della finestra di mercato al fianco dello Sporting Charleroi?

Charleroi vuole consolidare al termine della finestra di mercato. Proroga casa oggi… (Leggi di più)

Birger Verstraete de l’Anversa contro le KV Malines?

Berger Firststreet non gioca un ruolo significativo in Antwerp di Mark van Bommel. Così può cercare il tempo libero altrove. (leggi di più)

Arrivo di Nökkvi Thorisson a Beerschot

Un trasferimento interessante per Beerschot, che punta a salire di livello in D1A e si dà le armi per realizzarlo. (leggi di più)

Ufficiale: Yusuf Yazici (LOSC) ceduto in prestito al Trabzonspor

Il grande talento turco Yusuf Yazici giocherà la Champions League con un club turco. (leggi di più)

Nasser Al-Shazly arriva oggi a Westerlo per le sue visite mediche

Questa è una delle mosse inaspettate nella finestra di mercato: Nasser El Shazly entrerà in D1A… con il rookie. (leggi di più)

Ultimi trasferimenti e voci di conversione 09/05