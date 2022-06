Le ultime indiscrezioni di trasferimento 06/04: Conceicao – Blacic – Kabore – Gideon – Mane – Denis – Kubo – Cornelis

Succede all’ex giocatore di Cercle Brugge, Racing Genk e Club Brugge Jean-Pierre Vande Velde in panchina Lokeren-Temse. (leggi di più)

L'indiscusso campione in carica della stagione al KRC Genk Gerardo Arteaga potrebbe entrare in Serie A quest'estate.

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Trovalo qui prima! Conceiçao – Blaži – Kaboré – Gédéon – Mané – Dennis – Cobbaut – Cornelis

L’Anderlecht conferma la partenza di Elias Kubo

Il difensore rimarrà a Parma.

L’ex giocatore del Brugesmann Emmanuel Denis può rimanere in Premier League

Il nigeriano è retrocesso al torneo con il Watford.

Sadio Mane non ha fatto nulla per sedare le voci sull’uscita

Sembra che la possibilità di Mane di continuare a giocare al Liverpool la prossima stagione sia stata completamente persa.

Nicolás Quagliata nel PAOK

Nicholas Qualiata (22 anni) ha scelto il PAOK Salonicco per muovere i suoi primi passi in Europa. La decima testa di serie, a volte ala sinistra, ha giocato 78 partite (7 gol, 13 assist) dal suo esordio da professionista nell’agosto 2020 con il Montevideo Wanderers. Segni in Grecia fino a giugno 2026.

Gideon Kalulu si unisce a Lorient

Al termine del suo contratto con l’Ajaccio, Gideon Calulu (24) ha deciso di passare all’FC Lorient. Il terzino destro ha segnato nelle prossime quattro stagioni con Les Merlus.

🕔 𝟣𝟪𝗁𝟢𝟧 – 𝗔𝗷.𝗰𝗰 .

🕔 𝟣𝟪𝗁𝟢𝟩 – 𝗟 𝗟 pic.twitter.com/EDByUiv9no – FC LORIENT 🐟 (FCLorient) 3 giugno 2022

Charles Kabore torna in Francia

Libero dalla fine del suo contratto di locazione alla Dinamo Mosca, Charles Kabore ha firmato con Neuer.

✍🏼 Arriva in camoscio il campione di Francia e il vicecampione d’Africa 🤗 Ciao 𝐂 🤝 Il 34enne esperto centrocampista era libero da qualsiasi contratto dopo un periodo Incorpora il tweet ℹ️ + informazioni 👉 https://t.co/pG2AlnBUn7 pic.twitter.com/nb95MKH6oT camoscio niortais 3 giugno 2022

Miha Blazic va ad Angers

Miha Blasic (29) entra a far parte della Shanghai Cooperation Organization per un periodo di tre anni, fino a giugno 2025. Il difensore della nazionale sloveno (19 presenze) è arrivato dal Ferencvaros incoronato con il titolo di campione ungherese.

✍️ 𝙈 Record per le prossime tre stagioni! 🇸🇮 Il 29enne nazionale sloveno si è unito ad Anjou dal Ferencvaros, con il quale ha appena vinto un nuovo titolo del campione ungherese. pic.twitter.com/ruFuxggIk6 – Angers SCO (AngersSCO) 3 giugno 2022

